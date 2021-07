Hotely v Beskydech, na Karlovicku, Vsetínsku i Rožnovsku hlásí téměř plné stavy. Po několikaměsíční nucené pauze se opět zaplnila lůžka v luxusních destinacích i skromnějších penzionech. Trend směřuje k dlouhodobějším pobytům, turisté se v průměru ubytovávají na více než čtyři dny. Do Beskyd jezdí zejména z Prahy, Brna a z Ostravska.

Vysokou obsazenost hlásí Resort Valachy, který na Karlovicku, zejména v hotelech Horal a Lanterna, nabízí ubytování včetně wellnessu.

„Ten táhne nejvíce. Návštěvníci také rádi pobývají ve venkovních odpočinkových zónách. Oblíbené jsou výlety s atraktivním programem pro děti, vyjížďky na elektro kolech a velký zájem je o naše kurzy pečení frgálů nebo pizzy,“ vyjmenovává Martina Žáčková z Resortu Valachy.

Nával Pražáků

Turisté nevyjíždí daleko od hotelů, nevyráží ani do sousedních údolí. Primárně jezdí za krásami Valašska Moravané. Nejvíce tu potkáte lidi z Ostravska, Brněnska a Zlínska. Početnou skupiny tvoří obyvatelé Prahy.

Podle Žáčkové je obsazenost Horalu téměř stoprocentní. Návštěvnost celého resortu je vyšší v porovnání s loňskem i předchozím létem. Je zjevné, že podmínky pro cestování do zahraničí jsou pro mnohé nepřehledné, raději necestují za hranice a zůstávají v Česku.

Až jednu třetinu klientů tvořili v minulosti Slováci.

„Letos je to o hodně míň. Proočkovanost na Slovensku je asi nižší, kdo není očkovaný, musí strávit čtrnáct dní v karanténě. Nestojí jim za to k nám vyjíždět,“ krčí rameny Žáčková.

Zůstávají déle

Trendem letošního roku je větší delší čas, který turisté na hotelech stráví.

„O prázdninách stoupla průměrná délka pobytu na více než čtyři noci. V celoročním měřítku se hosté ubytovávají v průměru na dvě noci,“ všimla si manažerka hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm Kristina Boniatti.

Hotel nedaleko rožnovského skanzenu je aktuálně obsazený z devadesáti sedmi procent.

„Kdybychom měli dvakrát větší kapacitu, dokázali bychom ji letos naplnit. Přísun cizinců se zkomplikoval, oproti předešlým létům je tu více tuzemských turistů, hodně z Prahy a jižních Čech. A klasicky také z Ostravska a jihu Moravy, tito lidé tvoří až sedmdesát procent kapacity hotelu,“ dodala.

Je kam vyrazit

Pro firemní klientelu nezbývá místo. V hotelu pobývají zejména rodiny s dětmi a páry. Oceňují výhodnou polohu poblíž centra Rožnova. Mají odtud co by kamenem dohodil do Valašského muzea v přírodě, nedaleko jsou oblíbené Pustevny, Radhošť i horský lanový park z druhé strany kopce – v Trojanovicích.

„Nenároční cyklisté se můžou vydat po cyklostezce Bečva na obě strany – do Valašského Meziříčí i na Horní Bečvu. Těžší terén si zase užijí zdatní cyklisti při výletu na Radhošť nebo Javorník,“ poradila Kristina Boniatti.

Oblíbené Pustevny

Po delší pauze nezpůsobené pouze pandemií, nabízí ubytovací služby po požáru zničená ubytovna Libušín. Spolu s Maměnkou skýtá odpočinek v oblíbené destinaci na Pustevnách. I tady je obsazenost mezi 70 a 80 procenty, drtivou většinu tvoří ubytovaní z Prahy a Brna.

Služeb restaurace hojně využívají turisté z Frýdlantu, Kopřivnice a celého Ostravska.

„Co se teď děje v gastronomii není nic veselého. Letošní sezonu a všechny hosty přijímáme s pokorou a jsme rádi, že vůbec nějaká je. Vloni v říjnu jsme otevřeli na čtrnáct dní, v prosinci na patnáct. Pak až na jaře, hned jak to dovolila nařízení,“ připomněl provozní turistických ubytoven na Pustevnách Jakub Nykl.

Podle provozovatelů ubytovacích zařízení je znát, že se lidé nebojí utratit peníze za dovolenou ani v dražších hotelích. Jde jim ale o to strávit co nejvíce času v přírodě, aktivně třeba turistikou nebo na kolech. Často na Valašsko přijíždí také rodiny s dětmi. Zájem je také o chalupy a chaty a penziony se zázemím.

Vybavenost přitahuje

Podle ředitelky z Centrála cestovního ruchu (CCR) Východní Moravy je obecně zájem o resorty, kde je plná vybavenost, řada zajímavých turistických cílů nebo široká škála poskytovaných služeb.

„Lidé lákají také lázně a wellness resorty, kde naleznou dostatek služeb a procedur pro péči o své tělo a duši, ať na Luhačovicku, Valašsku nebo v jiných destinacích,“ prozradila Zuzana Vojtová.

Co je na letošní turistické sezoně výrazně jiné? Návštěvníci více poznávají nejrůznější cíle v přírodě.

„Velmi oblíbené jsou výlety na rozhledny, turistika či cyklistika po hřebenech hor nebo poznávání míst a cílů, kde není tak velké koncentrace lidí na jednom místě. Je to dáno tím, že lidé zřejmě nechtějí být v kontaktu s větším počtem lidí na jednom místě, například na koncertech, festivalech a podobných akcích. Co nejvíce chtějí trávit čas v přírodě a venku,“ uzavírá ředitelka CCR Východní Moravy.