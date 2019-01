Lidé internetové obchody využívají

Frýdek-Místek - Například čtyřicetiletý Václav C. z Frýdku-Místku nakupuje různé zboží přes internet poměrně často. „Neříkám, že přes net nakupuji denně, ale když potřebuji něco dražšího, snažím si danou věc projet na síti, kde můžu porovnat ceny jednotlivých obchodů. To je podle mě obrovská výhoda. Navíc všechno řešíte z tepla domova. Naposledy jsem si pořídil do domácnosti něco z elektroniky. Funguje mi to dodnes a bez problémů," uvedl muž, kterému navíc vyhovuje, že ceny jsou na webu výhodnější než v kamenných obchodech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Mikulenka

Šestadvacetiletý Jan Tinka z Raškovic už si rovněž prostřednictvím internetu pořídil hodně věcí. „Už toho bylo celkem dost. Napadá mě jídlo, oblečení, zájezdy. Ne vždy to ale bylo kvůli přijatelnější ceně, ale i kvůli mnohem lepší nabídce. Než si něco objednám, podívám se na hodnocení předchozích zákazníků, abych věděl, jestli se jedná o solidní obchod. Samozřejmě bych nechtěl kupovat ,zajíce v pytli´. Když kupuji oblečení, jedná se o menší internetové obchody, které mám už dostatečně ověřené," sdělil Jan Tinka. „Já internet doma nemám, takže s nakupováním přes něj zatím žádnou zkušenost nemám. Synové k internetu přístup mají, pokud vím, tak na něm skoro nenakupují. Měli jednu špatnou zkušenost. Objednali si nějakou hračku, ta se ale po pár dnech rozpadla. S reklamací to bylo horší," řekla šestašedesátiletá Jiřina Pastorková z Frýdku-Místku. Nakupování přes internet zatím neláká 19letou Patricii z Frýdku-Místku. „Vím, že známí tak nakupují, ale já s tím nemám žádné zkušenosti. Přes internet jsem ještě nic neobjednávala," řekla včera na dotaz redakce. „Raději mám kamenné obchody, to určitě," konstatovala. „U nás doma se o elektroniku stará taťka, já ani nevím, co bych takto mohla nakupovat. Oblečení ne, protože si musím vyzkoušet střih a vůbec všechno, takže by to nebylo ono," zamyslela se devatenáctiletá dívka. To čtyřicátnice Karin nakupování přes internet podle svých slov vyhledává. „Objednáváme si takto dost věcí. Většinou elektroniku a spotřební zboží. Naposledy to byly snad baterky," vzpomínala žena z Frýdku-Místku. „Oblečení jsme takto kupovali jen jednou a pasovalo to. Takže i toto byla dobrá zkušenost," poznamenala Karin.

Autor: Marek Cholewa, Martin Šrubař