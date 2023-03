„Asi vaříme dobře, ne?“ zamýšlí se provozní Jarmila Pospíšilová nad skutečností, že v Ondráši u hlavní cesty na Frýdek-Místek vaří denně v průměru sto až sto padesát chodů menu. Začali ho tu dělat týdenní, s výjimkou pěti různých polévek sedm stejných jídel denně. Ceny se na přelomu února a března pohybovaly od 158 do 229 korun (business menu, Šáfránové krémové rizoto s filírovanou vepřovou kotletou „sous-vide“, sypané parmezánem a Hraběnčiny řezy jako dezert).

„Od letoška jsme meníčka zdražili v průměru o deset korun," uvedla provozní. Nějakou dobu podle ní trvalo, než si do Ondráše našli lidé po jeho znovuotevření cestu, zdejší kuchyně je už ale známá. Mezi top trojku patří vepřová panenka, různé těstoviny a klasika v podobě smaženého sýra.

„Smažák? Velké lákadlo, to lidi vždycky přijdou. Smažené tvarůžky jsou též sázkou na jistotu. Pak dražší masa, jako je hovězí svíčková, vepřová panenka, losos, daňčí guláš,“ říká Jan Frňka, vlastník stylové a historické restaurace U Křivého psa. Cenu menu stanovil na 165 korun. Loni stálo 155 a před třemi lety 129. Na výběr tehdy dával čtyři až šest hlavních jídel.

Přesto U Křivého psa asi třetina těch, kdo chodí na obědy, ubyla. „Pondělí a úterý bývá nejslabší, to si lidé nosívají z domů do práce zbytky z víkendu. Od středy je to lepší,“ uvedl Frňka. Zaznamenal též méně papírových stravenek a naprostá většina „stravenkářů“ hradí útraty kartami či nahranými aplikacemi v telefonech.

O padesátiprocentním úbytku meníčkových hostů se zmínil Jiří Choleva z Krčmy Středověk ve frýdeckém centru: „Začátkem roku 2022 jsme jich odbavili přes obědy kolem stovky, teď jsme rádi za čtyřicet vydaných jídel. Jednak je to způsobené vyšší cenou menu a jednak poměr plateb stravenkami klesl o asi osmdesát procent.“

Menu v Krčmě Středověk zdražilo v červnu – z lednových 138 na současných 156 korun. „Jsem vystudovaný ekonom a predikce v tomto roce byla jasná. Cenu obědového menu a také Á-la card menu jsem zvedl po ukončení fixace elektrické energie ke konci května, když mi z 1750 korun za megawatthodinu narostla cena nakonec až na 9300. Kdybych topil elekřinou, už mám zavřeno,“ nechal se slyšet Jiří Choleva. Učinil také několik úsporných opatření, spustil fotovoltaickou elektrárnu, odboural mrazáky (nakupuje, co právě potřebuje, obratem) a instaloval vodovodní topné panely.

Koprová omáčka s bramborem a dvěma vařenými vejci za 89, žampionová polévka dokonce za 10 korun. Tak vypadalo menu na 1. března 2023 v Buffetu Krevní centrum, který je na třídě T.G. Masaryka ve frýdeckém centru. Další položky se pohybovaly od 93 do 112 korun. „Máme výhodu, že patříme pod firmu Slezské uzeniny, získáváme spoustu surovin – především masa – od nich a levně,“ vysvětlili v podniku. Meníčka tu šly nahoru před rokem průměrně o pět korun.

V restauraci Sokolík v místeckých Sadech B. Smetany na břehu řeky Ostravice se rozhodli vsadit právě na obědová meníčka: „Je málo personálu, takže jsme stáli před volbou jestli navařit ráno a otevřít na obědy, nebo nechat odpolední a večerní provoz." Domácí jídlo tady dříve stávalo 117 korun (bez polévky 97, samotná polévka 42), aktuálně to dělá 129 (109 bez polévky, samotná polévka 47) korun. Někdy toho, jak provozní doplnila, denně využije třicet, jindy padesát obědvajících.

Hotel&Caffé Silesia na frýdeckém náměstí nabízel v posledním únorovém týdnu sedm hlavních chodů od 149 do 179 korun (plus dvě polévky za třicet, respektive pětatřicet). A pochvalovali si tady zejména příhodné umístění – nedaleko je magistrát Frýdku-Místku se spoustou úředníků chodících k nim na obědy. I tady zdražovali meníčka, ale ne plošně, nýbrž podle jednotlivých jídel.

Vývoj průměrné ceny oběda v Moravskoslezském kraji

srpen 2022: 160,3 Kč

září 2022: 165,6 Kč

říjen 2022: 169,7 Kč

listopad 2022: 173,4 Kč

prosinec 2022: 174 Kč

leden 2023: 174,3 Kč

(zdroj: Sodexo Benefity)