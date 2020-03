„Od 31. března bude Ostrava a celý kraj díky LOTu spojený přes Varšavu s celou Evropou, severní Amerikou a Asií. Dalším významným krokem je navýšení týdenních frekvencí na deset tak, aby spojení vyhovovalo jak business cestujícím, tak obyvatelům regionu a výrazně podpořilo příliv zahraničních návštěvníků a zahraničních investic do Moravskoslezského kraje,“ uvedl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava.

Od 31. srpna tak budou z Ostravy do Varšavy létat dva spoje denně, a to v 13.25 a 17.05, v pondělí a sobotu bude létat dřívější spoj, v pátek a neděli pozdější.

“Pravidelné denní letecké spojení se světem je důležité pro příchod zahraničních firem s vysokou přidanou hodnotou, které pomohou při transformaci kraje na dobu bezuhelnou.” podotkl Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

LOT nově doplní spojení na každý den, do září bude chybět spojení ve středu a v neděli. Nedochází zatím ani ke změně typu letadla, všechny lety mají být provozovány letadlem Bombardier Dash 8 Q400. Výjimkou bude pouze první let při zahájení, kdy přilétne Embraer E-175. Se změnou letového řádu a přidáním dalších letů LOT zamíchal i cenami letenek z Ostravy. Zatímco spojení do Varšavy začíná na stejné ceně, došlo ke zlevnění letenek do jiných destinací s přestupem ve Varšavě. Například zpáteční letenka do New Yorku z Ostravy stojí kolem 11 tisíc korun, do Bruselu kolem tří tisíc korun.