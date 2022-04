Dva roky od koupě pozemku známého jako Trojzubec už stojí hmatatelné základy budovy. Do země se poprvé koplo loni v červenci. Společnost Contera, která v Ostravě už působí prostřednictvím průmyslových parků v Hrušově, Kunčičkách a Mošnově a prostřednictvím dalších prostor ve Výstavní ulici, tak rychle pokračuje ve své vizi vdechovat nový život nevyužitým brownfieldům.

Vizualizace Organicy:

„Začali jsme rozšiřovat portfolio i na rezidenční projekty a administrativní budovy, přičemž ostravská Organica je první takovýto velký projekt právě na někdejším brownfieldu,“ řekl generální ředitel Contery Tomáš Jirků, podle něhož se i v těžké době pro stavebnictví daří držet původně stanovenou částku za výstavbu kolem 1,5 miliardy korun a rezervy mohou zůstat nedotčeny.

Organica porazila krychli

Budova po svém dokončení nabídne přes 25 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných prostor, drtivou většinu z nich však bude exkluzivně využívat IT společnost Tietoevry Czech, která se tam přesune z nedalekého objektu Tietoevry Towers u náměstí Republiky.

PODÍVEJTE SE: Tyto stavby za miliardy mají změnit Ostravu. Kdy se jich dočkáme?

„Díváme se na zázemí z pohledu lidí, kteří tam budou pracovat. Dlouho jsme přemýšleli, jestli má přesun smysl, co tím získáme. A shodli jsme se, že naše základní principy spolupráce a kreativity budeme moci rozvíjet mnohem lépe zde. Chceme pro své lidi příjemné moderní prostředí,“ vysvětlila HR manažerka Tietoevry Jana Krajcarová, podle níž byla ve hře i podoba budovy ve tvaru krychle, vize živoucího organického objektu ale nakonec zvítězila.

Park a chytrá řešení

Projekt Organica není jen samotná budova, ale i přilehlý odpočinkový park s mobiliářem a osvětlením, který bude co do tvarů vyznávat stejné rysy jako čtyřramenný symetrický objekt s venkovním atriem uprostřed.

„Atrium má v průměru pětatřicet metrů a bude sloužit jako příjemná relaxační zóna. V každém ze šesti pater budovy budou otevřená pracoviště a uzavřené kanceláře, podle potřeb pracovníků, do kterých se vstupuje z okružní chodby. Venkovní prosklená fasáda je záměrně zasekávaná,“ popsal některé zajímavosti objektu jeho architekt Ludvík Seko z pražského ateliéru Schindler Seko Architects a projektový ředitel Contery Martin Budina navázal některými chytrými prvky.

VIDEO: V Ostravě vznikne Organica, budova za miliardu. Přesune se tam i Tieto

„Celá budova bude takzvaně ‚smart‘. Od parkování, kde vás mobilní aplikace dovede na volné parkovací místo, přes atrium, kde si lidé budou moci nabít chytré telefony přímo z lavičky, nebo fotovoltaickou elektrárnu s tepelnými čerpadly, čímž bude objekt energeticky soběstačný, až po inteligentní systém vzduchotechniky, který bude pomocí čidel posílat čerstvý vzduch tam, kde to bude potřeba,“ vysvětlil Martin Budina.

Kde lidé zaparkují?

V objektu bude pracovat až dva a půl tisíce lidí, pro které se přímo pod Organikou počítá s 317 parkovacími místy Aby však byly uspokojeny potřeby většiny, bylo uzavřeno strategické partnerství s Forem Nová Karolina, které uvolní Organice část ze svých 1500 parkovacích míst pod nákupním centrem.

V Organice v centru Ostravy najde zázemí až 2 a půl tisíce zaměstnanců Tieta

Organica by měla být podle původních plánu i aktuálního postupu dokončena na ve třetím kvartálu příštího roku, a to i díky jasně daným a dodržovaným pravidlům s magistrátem. „Je jedním z úkolů města podporovat privátní investice na svém území a pro nás to není jen prázdná fráze. Proto jsme nyní svědky vzniku jednoho moc hezkého projektu,“ okomentoval rostoucí stavbu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Organica, nejmodernější administrativní budova široko daleko, nabídne zázemí až pro 2500 lidí. Vizualizace: se souhlasem společnosti Contera