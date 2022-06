Chcete se přesvědčit? Není nic jednoduššího zavítat ve středu 22. června 2022 od 14 hodin do Akordu v Ostravě-Zábřehu. Právě v tento den startují okresní kola soutěže o nejsympatičtější seniorku a seniora s názvem Miss Babča a Štramák roku 2022. Zveme tedy diváky, aby přišli podpořit semifinalisty a současně spolu s námi vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Vstup na akci je zdarma.

„Už není tak velkým překvapením, že jsou mezi námi dámy a pánové v seniorském věku, za kterými je radost se otočit. Přesto nás mile překvapilo, že mezi přihlášenými účastníky přibývá mužů a dokonce párů!“ uvádí za organizátory Zdeněk Kačor.

O přízeň porotců bude letos bojovat v okresních kolech osmnáct dam a patnáct gentlemanů v tradičních disciplínách. Představí se se svým medailonkem, volné disciplíně, kde se kreativitě meze nekladou a čeká je i promenáda ve společenských šatech.

„Jde již o šestý ročník soutěže, ale ten letošní ročník je přeci jenom v něčem jiný. Poprvé probíhají okresní kola, ze kterých budeme vybírat finalisty do krajského kola, které se uskuteční na podzim tj. 6. října 2022. Drtivá většina přihlášek proběhla přes on-line formulář, což svědčí o digitální zručnosti našich starších spoluobčanů a to je skvělé! Není to jenom o jednom dni soutěže," sděluje Kačor.

Se seniory jsme v kontaktu již nyní. Vydali jsme se do vybraných lokalit, abychom si se soutěžícími popovídali o podrobnostech soutěže a zároveň jsme se bavili na téma módy s paní Annou Kührovou, která je vizážistka a bývalá soutěžící celostátní soutěže Miss Babička, jelikož naše soutěžící čeká i promenáda ve společenských šatech. V Bruntále naše setkání obohatila i bývalá Miss Babča 2019 paní Dagmar Samsonová, která se podělila nejen o své zkušenosti z této soutěže, ale i o své pocity z ní. Moc nás těší, že na tuto soutěž vzpomíná v dobrém a ráda, a že pro ni byla přínosem,“ dodává.