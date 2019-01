Třinec/Ostrava - Krajský soud v Ostravě včera vyhlásil úpadek na společnost Moravia Energo, která patří miliardáři Tomáši Chrenkovi. Věřitelů teď běží třicetidenní lhůta, ve které mohou přihlásit své pohledávky.

Tomáš Chrenek. | Foto: DENÍK/Katařina Slouková

Třinecká firma patřila k nejvýznamnějším obchodníkům s energií v Česku. Před dvěma týdny se však dostala do vážných potíží, když jí společnost ČEZ přerušila dodávky elektřiny. Zdůvodnila to tím, že Moravia Energo neplatila denní platby za dodávky. Soud nařídil schůzi věřitelů na třicátý duben, k těm největším nejspíš patří Komerční banka, která by mohla přijít až o miliardu korun. (fs)