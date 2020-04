Prior ČR je jednou z firem, na které se ukazuje, jak byly vládní změny nečekané a na přípravu otevření dostaly firmy až nepříjemně málo času. Původně Prior počítal s tím, že zhruba polovinu provozoven otevře 11. května a zbytek pak 8. června. Nyní ale připravuje otevření většiny obchodů kromě velkých nákupních center, jako je to v Českých Budějovicích na Lannově třídě, které zůstane uzavřeno dál.

V první řadě musela firma ale zjistit, co vlastně vláda rozhodla a jak to vykládat. „Hodně jsme debatovali a hledali informace, které jsou bohužel pro podnikatelské subjekty dost nekonkrétní a dá se to vykládat mnoha různými způsoby,“ řekla manažerka obchodu Prior ČR Magdalena Opolzerová. Komunikace s ministerstvy sice byla poměrně rychlá, ale ani ministerští úředníci často neměli úplnou jistotu jak některá opatření vykládat.

Prior ČR proto bude s rozhodnutím o otevření čekat až na pondělí. „Máme také obavu, že to vláda udělala pod tlakem rozhodnutí soudu a teď se něco řeklo a bojím se, že si na to ještě sednou a jestli to ještě nezačnou nějak měnit. Takže počítáme, že bychom otevřeli od úterý, ale ještě čekáme s definitivním rozhodnutím do pondělí, až budeme mít úplně jasno,“ vysvětlila Magdalena Opolzerová.

Prodejny je třeba připravit

Věcí, které musí firma do pondělí zařídit, je poměrně hodně. V obchodech má třeba ještě vylepené staré akční nabídky, které je třeba odstranit a připravit nové. Také je třeba doplnit zboží, které zůstalo v depech, aktivizovat personál i rozvést desinfekční a ochranné prostředky. „Máme to připravené a v pondělí by měly odcházet z centrálního skladu palety a prodavači to musí připravit na prodejny,“ řekla Magdalena Opolzerová.

Také je potřeba obnovit například provoz firemní zámečnické dílny, která vyrábí pro prodejny Prioru ČR zboží a řada dalších organizačních věcí se nedá prostě vyřešit ze dne na den. Prior ČR je přitom firmou, která nemusela přistoupit k propouštění a využívá možnosti čerpat státní dotace na mzdy - takzvaný kurzarbeit. Jak velké ztráty na tržbách bude Prior mít, bude počítat až po otevření a poté, co se dozví, jak velké dotace na mzdy dostane.

Menší provozovny s jednodušším provozem mají situaci snadnější. Příkladem je českobudějovická prodejna Papír Plojhar. Ta měla otevírat v pondělí i podle původního plánu, protože má rozlohu jen 160 metrů čtverečních. „My nic extra zařizovat nemusíme. Když jsme zavřeli, tak jsme byli plně zásobení a jsme tedy i teď. Jen trochu přestavíme prostor u pokladny, abychom trochu zvětšili vzdálenost mezi prodavačem a zákazníkem,“ vysvětlila manažerka prodejny Věra Kroupová. Prodavačky tu budou mít roušky a rukavice, chybět tu nebude desinfekční sprej. To vše stihnou zařídit a nakoupit v klidu přes víkend. I otevírací doba bude jako před uzavřením.