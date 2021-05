Provoz Reuse centra Ostrava, tedy centra pro opětovné použití, které je společným projektem města Ostravy a společnosti OZO Ostrava na Slovenské ulici 1083/1 v areálu OZO, přibrzdila koronavirová pandemie, ale nyní po dalším několikatýdenním nuceném uzavření centrum opět funguje.

Je to místo, kde mohou lidé za pár korun získat funkční předměty pro zařízení domácnosti (nábytek, kuchyňské nádobí a potřeby), nářadí, hračky, knihy, CD, gramodesky, umělecké předměty, sportovní potřeby, kočárky, autosedačky atd. a zároveň tím přispět na zeleň v Ostravě. Součástí centra je i veřejná dílna, kde si lidé mohou zakoupenou věc sami opravit nebo vylepšit. Bezplatně zde mohou využít ruční nářadí či šicí stroje, kterými je dílna vybavena. Obyvatelé Ostravy mohou darovat funkční předměty, které nepotřebují, do všech jedenácti sběrných dvorů na území města.

„Tím, že Ostravané dají předmětům, které už nechtějí používat, ale které jsou stále funkční, druhou šanci, přispívají do veřejné sbírky Veřejná zeleň v Ostravě. Tam putují veškeré finanční prostředky získané prodejem těchto věcí,“ říká Vladimíra Karasová, tisková mluvčí společnosti OZO Ostrava, které Reuse centrum provozuje, a dodává: „Díky Radkovi Leskovjanovi a jeho značce UAX! je navíc naše centrum vizuálně opravdu originální, barevně pestré a hlavně atraktivní pro naše zákazníky. Ostatně přijďte se sami podívat a uvidíte, že s prázdnou od nás určitě neodejdete!”

Méně je více

Radek Leskovjan se při návrhu interiéru a jednotné vizuální podoby centra držel hesla „Less is more“. „Tento slogan jsem použil jako centrální sdělení celého prostoru. A doplnil jsem jej dalšími slogany jako Omezuj, Odmítej, Používej, Opravuj, Upcykluj a Recykluj. To se totiž stane, když se spojí zodpovědnost, ušlechtilá myšlenka a design s mým rukopisem,” přibližuje designér.

„Právě zodpovědnost k životnímu prostředí, přírodě a lidem je jednotící téma, které spojuje OZO a UAX! již mnoho let. Přesně to je základní myšlenkou naší tvorby, kterou se UAX! snaží uplatňovat už 25 let nejen při výrobě triček, ale i při všech ostatních aktivitách a spolupráci s dalšími tuzemskými firmami,” dodává Leskovjan.

Designér halu rozčlenil do barevných zón, do nichž jsou nabízené předměty umisťovány podle své barvy. Věci, kterých by si možná při formě vystavení „á la vetešnictví“ či tmavý a zaprášený bazar z 90. let minulého století nikdo nevšiml, se rázem staly lákavějšími a celý prostor se díky pestrým barvám rozzářil. „Je to jakási výstava, protože kdybychom barvy nezorganizovali, tak by z toho byl takový bazarový binec.

Vypadalo by to stejně jako v každé zastavárně,” popisuje svůj koncept. Barvy, s nimiž dovedně pracuje i ve firmě UAX!, jednoduše zorganizoval. „Dali jsme je do barevného kruhu. Do jednotlivých barevných kójí se dávají předměty stejných barev. To byl hlavní záměr, řekli jsme si, držme se těch barev. Od vykřičených barev až po dřevěnou,” říká Leskovjan.

Lidé tak mohou podle barev levně nakupovat také v neotřelé knihovně, která je pomyslným srdcem celé haly a slouží zároveň jako posluchárna pro doprovodné vzdělávací akce. „V centru prodejní plochy budou navíc probíhat také workshopy, přednášky, swapy a prezentace, vše v duchu reuse a upcyklace,” dodává designér. V Reuse centru Ostrava se nedávno objevilo třeba i koncertní křídlo. „V rodině dárců bylo celých 60 let. Dědeček paní majitelky jej koupil v hospodě U Ohřálů v Petřkovicích, které se říkalo U Blechy. Po domluvě byl klavír převezen do reuse centra a nyní dotváří atmosféru barevné knihovny,” popisuje designér a zakladatel značky UAX! Radek Leskovjan jeden z příběhů centra, jemuž vdechl vizuální podobu.

Místo pro nové příběhy

Centrum zahájilo provoz loni 19. září a otevřené bylo jen jeden měsíc. „Velmi mile nás překvapilo, kolik lidí během prvního měsíce přišlo. Za tu krátkou dobu jsme utržili za darované předměty přes 120 tisíc korun, což je úžasné zvláště, když uvážíme, že za jeden předmět do sbírky přibude jen částka v rozmezí 10-200 Kč. Po měsíci provozu jsme koncem října museli bohužel nuceně zavřít podobně jako obchody a jiné provozovny,” popisuje mluvčí. Od té doby bylo centrum na několik týdnů otevřeno v prosinci, pak v únoru a nyní po dalším několikatýdenním nuceném uzavření opět od 20. dubna funguje.

Podle Karasové lidé v Reuse centru Ostrava kupují ledaco. „Někteří chodí třeba pro knížky a odnášejí si od nás třeba patnáct, dvacet knížek, které si vybrali z naší velké knihovny. Nebo máme spoustu nádobí, talířů, hrnců a jiných předmětů do domácnosti, o které je mezi lidmi také velký zájem. V nabídce je ale i nábytek, hodně dětských hraček, máme i sportovní potřeby atd.,” vysvětluje. Ne všechno se však do Reuse centra Ostrava hodí. „Nechceme například čalouněný nábytek, protože u něj nejsme schopni zajistit hygienu a také elektrospotřebiče, protože u nich je zase problém s bezpečností. Museli bychom dělat revize, a to by věci zdražilo,” upozorňuje mluvčí.

„V únoru byly pro čtyři z ostravských sběrných dvorů pořízeny kryté boxy na uložení darovaného nábytku, aby se i v nepříznivých klimatických podmínkách dostaly do reuse centra předměty v zachovalém stavu,” říká Vladimíra Karasová a popisuje další cestu darovaných věcí: „Každý týden probíhá svoz těchto předmětů ze sběrných dvorů do reuse centra. Tam je zaměstnanci centra roztřídí a očistí. A pokud je to věc, které stačí nějaká malá drobná oprava, tak ji i opraví a teprve potom je vystavena a nabídnuta zájemcům. Funkční věci, o které původní vlastníci již nestojí, tak dělají radost druhým lidem. Šetří se tak životní prostředí i peněženky těch, kteří si v reuse centru vyberou.“

„Chtěli bychom, aby naše moderní a designové reuse centrum pomohlo alespoň z části vyřešit problematiku nakládání s odpady, zejména jak zamezit zbytečnému vytváření odpadu. Byly bychom také rádi, aby pomohlo změnit myšlení a chování lidí, aby se třeba zamysleli nad tím, zda vše, co dnes nakupují, tak i potřebují. Zda si neudělají stejnou radost tím, že si koupí věc z druhé ruky a ještě tím přispějí na zeleň v Ostravě,” popisuje jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

„Věřím, že toto centrum a vlastně celý projekt pomůže redukovat množství odpadu na skládkách a že i staré a funkční předměty dostanou šanci na svůj nový život,” dodává designér reuse centra Ostrava Radek Leskovjan.

