Stavební práce začnou příští týden a potrvají do srpna roku 2023. Ve vratislavské bázi Ryanairu současně vznikne dalších více než 200 vysoce kvalifikovaných pracovních míst pro letecké inženýry a mechaniky. Do roku 2024 bude dopravce ve Vratislavi zaměstnávat přes 500 lidí.

Chystáte se před Vánoci do polské Vratislavi? Pozor na mýto i dopravní zácpy

„Vratislav je pro nás z hlediska rozvoje jedno z nejdůležitějších měst v Evropě. Právě tady vzniklo první v Polsku a třetí v Evropě středisko údržby letadel. Investice umožní rozšířit počet servisovaných letadel ve Vratislavi na dvojnásobek,“ řekl Michael O’Leary, generální ředitel Ryanairu. V dolnoslezském hlavním městě má Ryanair základnu se třemi letadly a také IT centrum Ryanair Travel Labs, v kterém vznikají mobilní aplikace pro cestující. „Investice ve výši 25 milionů euro ještě více zdůrazňuje náš závazek vůči nejvyšším standardům letového provozu a technické obsluhy, stejně jako v procesu obnovy segmentu dopravy a zaměstnanosti v Polsku po pandemii,“ dodal.

První báze v Polsku

V servisním centru Wrocław Aircraft Maintenance Services (zkráceně WAMS), kde je nyní zaměstnáno 300 pracovníků, byly dosud provedeny komplexní prohlídky až 335 letadel. Personál pro nová pracovní místa bude dopravce hledat v řadách místní Technické univerzity nebo ve Výzkumném leteckém ústavu ve Vratislavi.

Airbusy vládní letky zamíří do Ostravy. V Mošnově získali armádní kontrakt

Letiště Vratislav je v současnosti co do počtu odbavených cestujících čtvrtým největším letištěm v Polsku. Ještě letos chce překročit hranici 2,5 milionu pasažérů. V historicky nejúspěšnějším roce 2019, tedy těsně před vypuknutím pandemie, to bylo na 3,5 milionu. Ryanair otevřel svou základnu ve Vratislavi v roce 2012, šlo o jeho první bázi v Polsku. Tři roky poté se na stejném letišti rozhodl vybudovat servisní centrum. Letošní zimu plánuje létat z Vratislavi do 26 destinací, o dalších se ještě jedná.