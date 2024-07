Výroba zde byla zahájena v roce 2004, v současné době pila zaměstnává 250 lidí a je držitelem certifikátu PEFC, který potvrzuje, že firma dodává výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov zpracovává smrkovou kulatinu především z okolních oblastí bohatých na dřevo, kapacita pořezu činí přibližně 1,45 milionu metrů krychlových. Řezivo směřuje do sesterských závodů v Rakousku a Německu a používá se pro výrobu křížem lepeného dřeva (CLT) pro zákazníky především ve střední Evropě a Japonsku. Menší množství pak putuje do severní Afriky, na Blízký východ a do zámoří. V Paskově produkují od roku 2007 také pelety na topení, kapacita je 100 tisíc tun ročně.

„Rozhodnutí vybudovat pilu na Frýdecko-Místecku z roku 2002 bylo odvážným krokem, ale Česká republika nás přijala s otevřenou náručí. Pila Paskov během uplynulých 20 let dokázala, že je stabilní a efektivní, je symbolem kvality, spolehlivosti, inovací a týmového ducha mezi zaměstnanci,“ uvedl na oslavě 20. výročí zahájení výroby Franz Mayr-Melnhof-Saurau, majitel skupiny Mayr-Melnhof Holz.

Skupina se sídlem v Leobenu je jednou z předních společností v dřevozpracujícím průmyslu v Evropě, lídrem na trhu v segmentu lepeného lamelového dřeva a hnací silou v rozvoji křížem lepeného dřeva, stavebního materiálu budoucnosti. Kořeny společnosti se 1635 zaměstnanci sahají až do roku 1850, do skupiny podniků patří dvě pily s přidruženými peletárnami v Leobenu a Paskově a tři další pily ve Švédsku.