Nemocnice skupiny AGEL v Moravskoslezském kraji aktivně reagují na enormní poptávku o testovaní na koronavirus, které pomáhá v boji s pandemií. Ve třech městech nově pracují odběrové týmy také během soboty i neděle. V nemocnici AGEL v Českém Těšíně se dokonce zdravotníci snaží nepříjemné vyšetření dětem zpříjemnit malým dárkem.

Odběrový stan u Nemocnice AGEL Český Těšín. | Foto: www.agel.cz

Posílená provozní doba o víkendu umožní indikovaným pacientům v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice a Nemocnici AGEL Nový Jičín podstoupit odběr během soboty a neděle v čase od 7:00 do 15:00 hodin. Již nyní je jasné, že s ohledem na vysokou poptávku bude kapacita rychle vyčerpána nejen tam, ale také v Nemocnici AGEL Český Těšín, kde bude testování probíhat ve víkendových dnech také, a to v čase od 9:00 do 13:00 hodin. Ze tří dnů v týdnu se tak v českotěšínské nemocnici počet odběrových dnů navýšil na sedm. V Novém Jičíně a Ostravě-Vítkovicích dosud testovali od pondělí do pátku.