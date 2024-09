K 31. 8. 2024 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě celkem 1 326 bývalých zaměstnanců společnosti Liberty Ostrava, a. s., z toho 524 jako uchazeče o zaměstnání a 802 jako zájemce o zaměstnání. Nejvíce jich bylo evidováno v okrese Ostrava (přes 800), Karviná (cca 260) a Frýdek-Místek (cca 150).

Ke stejnému datu požádalo o podporu v nezaměstnanosti 516 osob, z toho bylo 499 žádostí rozhodnuto a 100 vyplaceno. Pomoc úřad práce zajišťoval zejména prostřednictvím projektu OUTPLACEMENT II, který byl aktivován od pondělí 29. 7. Do konce srpna do něj vstoupilo celkem 783 účastníků, z toho přímo na pracovišti Liberty Ostrava tak učinilo 705 zaměstnanců. 497 účastníků, tj. 63 %, spadá do okresu Ostrava, 145 účastníků, tj. 18,5 %, do okresu Karviná a 90 účastníků, tj. 11 %, do okresu Frýdek-Místek. K 31. 8. 2024 bylo podáno více než 12 000 žádostí o výplatu dlužné mzdy.

K 31. 8. 2024 evidovala Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě celkem 44 170 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 636 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 3 975 osob. Z tohoto počtu bylo 41 228 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 677 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 4 422 osob.