Na Frýdecko-Místecku činila nezaměstnanost na konci srpna 2,7 procenta, což odpovídá celorepublikovému průměru. V Moravskoslezském kraji celkově podíl nezaměstnaných osob poklesl na 4,2 procenta.

„K dalšímu oživení pracovního trhu by mělo dojít v září. Nezaměstnanost by tak mohla stagnovat, případně se mírně snížit,“ uvedla generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková. Trh práce nadále ovlivňují dobrá kondice české ekonomiky a sezonní práce,

Nejvíce lidí bez práce je na Karvinsku, kde je podíl nezaměstnaných 6,6 procenta. Nad pětiprocentní hranici se pak dostala už jen Ostrava. Podporu v nezaměstnanosti pobírala v kraji více než čtvrtina všech uchazečů. Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání, které přicházely v srpnu do evidence úřadu práce v hojnějším počtu, patřili absolventi. Hlavní vlnu ale úřad očekává jako každý rok v září. Průměrný věk nezaměstnaných činil v srpnu 43 let. Lidé nad 50 let tvoří v celorepublikové evidenci bezmála 36 procent všech nezaměstnaných.