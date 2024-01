Automobilka Hyundai výrazně překonala plán, zvýšily se také mzdy

Policista ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Pak se přidal k záchraně muže

„Úspěšným výrobním výsledkům napomohla stabilizace dodávek polovodičů i dalších dílů, značná poptávka po našich autech i vyšší efektivita výroby. V létě se nám úspěšně podařilo spustit sériovou výrobu druhé generace elektromobilu Kona Electric, do jejíhož vývoje významně promluvili také naši inženýři. Zodpovědnost našeho závodu za finální přípravu nových modelů bude nadále stoupat,“ uvedl ve zveřejněné tiskové zprávě prezident HMMC Changki Lee.

Do Evropy i dalších koutů světa

Největšími odběrateli aut z Nošovic jsou Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko a Polsko – do těchto zemí zamířila téměř polovina loňské produkce vozidel. Česká republika je s více než 16 tisíci automobily na 6. místě. Auta z Nošovic putují ve velkém také do zemí Středního východu, Mexika, ale také do Maroka, Ekvádoru či Austrálie. K exotickým destinacím s desítkami dodaných vozů se řadí například Brunej, Madagaskar, Chile či Salvador. Celkově šlo v loňském roce o 73 destinací.

Nejoblíbenějšími odstíny karoserie jsou základní bílá, perleťová tmavě šedá a metalická tmavě modrá. Vozy s těmito barvami karoserie tvoří přibližně 45 procent všech nošovických aut. V letošním roce se v portfoliu objeví několik nových barev.

V letošním roce plánuje nošovický Hyundai vyrobit 330 890 vozů. Podíl elektromobilu Kona Electric má stoupnout na více než 17 procent. Vozy s dieselovými motory tvořily v roce 2023 už jen 7 procent produkce.

Růst mezd pokračuje

Stejně jako v předchozích letech se můžou zaměstnanci těšit na růst výdělků. Nárůst základních mezd činí v průměru 7,8 procenta, a to od 1. ledna 2024. Pracovník v pozici Operátor 3, která je v závodě HMMC nejčastější, si tak v samotné základní mzdě polepší o 3 000 Kč měsíčně. Díky růstu základních mezd se proporčně navýší i bonusy a příplatky, odvozené od základní mzdy. Očekávaný finální růst výdělků tak bude ještě výraznější, než kolik činí procentuální navýšení základních mezd. Průměrný měsíční výdělek v dělnických pozicích za rok 2023 činil 55 497 korun, což byl meziročně nárůst o téměř 17 procent.