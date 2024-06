„Tucson je vlajkovou lodí našeho výrobního závodu nejen proto, že tvoří více než 70 % naší výroby a dodali jsme ho spokojeným zákazníkům v 88 zemích na celém světě, ale hlavně proto, že jeho minulá generace, vyráběná od roku 2015 byla projektem, od kterého jsme se začali významně zapojovat do přípravných fází nového modelu. Začali jsme přebírat zodpovědnost za připravenost našich linek a také za kvalitu vozu samotného. Díky nabytým zkušenostem jsme schopni mnohem rychleji a profesionálněji reagovat na všechny problémy, které před nás příprava nových modelů do výroby postaví, a to v oblasti výroby i kvality,“ hodnotí vedoucí divize výroby HMMC Martin Klíčník.

K významným odběratelům Tucsonu z Nošovic se kromě evropských zemí řadí také státy ze Středního a Blízkého východu. Co se týká aktuální generace, nejvíce vozů Tucson putovalo do Velké Británie, Španělska, Německa a Francie. SUV však ze Slezska míří také do exotičtějších destinací, jako je Mexiko, Kolumbie, Ekvádor, Uruguay, Francouzská Guyana nebo Martinik. Dohromady šlo od roku 2020 o více než 70 destinací po celém světě.

Na českém trhu je Tucson druhým nejpopulárnějším modelem značky Hyundai. V roce 2023 bylo dle údajů SDA registrováno 6495 vozů, což potvrzuje neustále rostoucí oblibu mezi českými zákazníky. To dokumentují i prodeje v privátním segmentu, kde byl vloni Tucson nejžádanějším SUV a v závěsu za i30 také druhým nejprodávanějším modelem vůbec.

20 let Tucsonu: speciální edice

Model Hyundai Tucson měl světovou premiéru v roce 2004. U příležitosti 20. výročí připravila značka speciální limitovanou edici k oslavě tohoto jubilea, která nabídne několik zajímavých novinek v exteriéru i interiéru vozu. Výroba výroční edice Tucsonu vypukne v nošovickém závodě v srpnu letošního roku.