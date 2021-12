Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký (ANO) ale navrhl stažení tohoto bodu, což vyvolalo poměrně ostrou diskuzi, v níže nechyběly ani urážky některých aktérů.

Když starosta Kopecký navrhl stažení bodu číslo 7 z programu zasedání, ozval se místostarosta Ondřej Syrovátka (SZ). „Rád bych se ohradil proti stažení bodu číslo sedm, což je schválení vize Hückelových vil a respektive jejich další rekonstrukce, revitalizace. Stažení bodu je asi nejhorší možná varianta, která může nastat, protože je to bod, který vyplývá ze zhruba rok a půl trvající práce pana Radka Polácha, který byl jako koordinátor Hückelových vil pověřen právě zpracováním nějaké vize jejich další záchrany,“ uvedl mimo jiné Ondřej Syrovátka s tím, že přítomný Radek Polách, historik z Muzea Novojičínska, by mohl zodpovědět případné dotazy.

„Nepovažujeme to za správné a dokonce to považujeme za porušení nějakých dohod. Je třeba říct, že tento bod naplňuje jednak strategický plán města, který výslovně zmiňuje, že by město mělo usilovat o záchranu těchto dvou cenných objektů a zároveň vyplývá z nějaké koaliční dohody, kterou jsme schválili na počátku volebního období,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

V takovém stavu město Nový Jičín Hückelovy vily v roce 2016 koupilo.Zdroj: Deník/VLP Externista

Bývalý starosta Nového Jičína, zastupitel Jaroslav Dvořák (ČSSD) v reakci řekl, že to, co předvádí současná koalice, je výsměch všemu.

„Jeden člen vedení předloží nějaký bod a druhý člen vedení ho nechá stáhnout. Ještě se nestalo, aby někdo z koalice předložil nějaký bod na jednání a druhý ho rozporoval,“ uvedl Jaroslav Dvořák.

Starosta Kopecký mu oponoval, že má krátkou paměť, a to co se stalo v minulém volebním období, kdy někdo z koalice odešel, se může stát každému.

Zastupitel Jiří Strejček si pak na adresu bývalého starosty Dvořáka přisadil, že tato debata by byla zbytečná, kdyby koalice v roce 2016 nekoupila Hückelovy vily jako PR hračku k senátním volbám.

Na to Jaroslav Dvořák reagoval jistým urážlivým výrazem, načež ho starosta upozornil, aby sprosté výrazy na zasedání zastupitelstva nepoužíval.

Zastupitel Pavel Andrýsek (ČSSD) se přihlásil s tím, že by rád věc poopravil. „Slovo, které použil pan Dvořák, není sprosté, je to jeden z pojmů na stupnici mentálních schopností člověka. Je to výraz, který se v medicině běžně používá,“ řekl Pavel Andrýsek.

„Děkuji, pane doktore, ale taková slova na toto jednání opravdu nepatří. Jestliže se budeme titulovat touto stupnicí, začínající od lehké demence až po idiota a imbecila, tak si myslím, že toto není ta správná cesta,“ reagoval starosta Kopecký.

Zastupitel Jaromír Radkovský vyjádření starosty podpořil a jako bývalý klinický psycholog poznamenal, že přítomní vyjádření Jaroslava Dvořáka mohou chápat jako nadávku. Zároveň sdělil k předložené vizi Hückelových vil, kterou by zastupitelé měli schválit, že je zpracovaná hlavně z pohledu historika a není v ní ekonomická kalkulace.

„Náklady na jednu vilu jsou zhruba 200 milionů korun a vůbec se neříká, kde se na to vezme. Myslím si, že dokud nebudeme mít zdroj financování, ať se to stáhne, pak se k tomu vrátíme,“ navrhl Jaromír Radkovský. Pro stažení bodu z jednání nakonec byla těsná většina zastupitelů.

Patrně v reakci na průběh zastupitelstva nedávno zástupci koaličních stran v Novém Jičíně vydali prohlášení v němž mimo jiné stojí: „Na základě jednání zástupců koaličních stran ANO, SZ/TOP 09, ODS a KDU-ČSL jednomyslně prohlašujeme, že se i nadále budeme v pohledu na Hückelovy vily řídit programovým prohlášením, a sice, že „budeme hledat cesty k záchraně Hückelových vil při vědomí, že celá akce musí směřovat k smysluplnému využití a udržitelnému financování.“

Hückelovy vily, nemovité kulturní památky České republiky, sloužily od roku 1945 jako dětská ozdravovna a pobočka novojičínské nemocnice. V 90. letech byl provoz ukončen, vily se staly cílem bezdomovců a zlodějů kovů.

V roce 2003 se stal vlastníkem vil Moravskoslezský kraj, který areál vil prodal v roce 2008 soukromému vlastníkovi. Od té doby nemovitosti velmi chátraly kvůli zatékání, nevětrání či dřevokazné dřevomorce.

V roce 2016 Hückelovy vily koupilo za 13,5 milionu korun město Nový Jičín, které doposud nechalo provést alespoň nutná opatření, aby nemovitosti dále nechátraly.