„U mostu máme hotové pilíře a opěry, tedy kompletní spodní stavbu, a aktuálně probíhají práce na ocelové konstrukci. Minulý týden byly na stavbu přivezeny další dva rozměrné komponenty ocelové konstrukce a jeden díl se osazoval do finální polohy,“ popsal stavbyvedoucí Skanska Milan Zigmund.

Celkem se na projekt dopraví 26 ocelových dílů z výrobních závodů v Ostravě a Lískovci, ty se na stavbě svaří do finálních 9 dílů, které budou tvořit nosnou konstrukci.

Výrazně pokročily nejen práce na mostech, ale v celé tříkilometrové trase budoucího obchvatu. V různých částech trasy se budují násypy a konstrukční vrstvy, například štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Téměř dokončena je osm set metrů dlouhá gabionová stěna o výšce až 5,5 metru a od letošního února už je funkční nové, asi kilometr dlouhé koryto darkovské Mlýnky. V poslední třetině trasy, kde budoucí obchvat protíná jezero Lodičky, a finišuje poslední vrstva násypu a zahájena je také stavba napojovacích ramp, které propojí obchvat s komunikací I/59 spojující Ostravu a Karvinou v místní části Bělidlo. Aktuálně na projektu pracuje více než šest desítek dělníků, strojníků a řidičů a více než desítka mostařů.

Koridor pro pěší a cyklisty

S blížící se letní sezonou se stavba bude muset vypořádat s intenzivním pohybem veřejnosti, protože přes projekt vede trasa na oblíbené přírodní koupaliště.

„Vybudovali jsme proto u darkovského mostu speciální koridor pro pěší a cyklisty, kterým se místní lidé bezpečně dostanou přes naši stavbu,“ popsal oblastní manažer Skanska Pavel Brumek.

Náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk Deníku po čtvrtečním kontrolním dni na stavbě obchvatu řekl, že díky domluvě se společností Diamo, mohou lidé, kteří do těchto míst jezdí autem, zdarma parkovat na parkovišti u pomocného závodu dolu Darkov.

Se zprůjezdněním obchvatu se počítá v létě 2023. Už letos na podzim by ale podle plánů stavbařů měla být zprůjezdněn úsek mezi darkovským mostem a křižovatkou, přes kterou povede silnice na Český Těšín a kde se bude odbočovat do Karviné. Tímto se bude možné dostat z Karviné-Ráje do Stonavy.