OBRAZEM: Frýdeckomístecká gastroscéna se mění! Kdo zapátrá, bude mile překvapen

/FOTOGALERIE/ Hosté i sami provozovatelé podniků připouštějí, že ve městě na obou březích Ostravice to s úrovní pohostinských služeb není nic extra. A to jak s konceptem, tak personálem. Dají se nicméně vybrat místa, kde nabízejí i poskytují více, nežli jen: „Dobrý den! Co si dáte? Na shledanou!“

Frýdek-Místek, restaurace, gastroscéna, rok 2022. | Foto: Deník/Radek Luksza