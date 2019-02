Jablunkov - V souvislosti se změnou dodavatele služeb v oblasti odpadů v Jablunkově investuje městská firma TS-technické služby přibližně pět milionů korun.

Společnost začne odpad svážet 1. září. Město již v únoru po deseti letech rozvázalo smlouvu s firmou Nehlsen Třinec, výpovědní lhůta vyprší 31. srpna.

Investice zahrnuje nákup nového popelářského vozu, kontejnerů o objemu 1100 litrů pro centrální oblast Jablunkova a jeřábu na manipulaci se zvonovými nádobami na separovaný odpad. „To nastartování bude stát řádově čtyři a půl až pět milionů korun. Nákupy směřujeme na počátek až polovinu srpna, abychom na prvního září měli vše připraveno,“ řekl v pondělí redakci výkonný ředitel a předseda představenstva jablunkovské firmy Petr Tacina.

Na otázku, zda bude společnost spoléhat na jediný „KUKA“ vůz, řekl: „Zvládne to.“ Dodal, že zatímco velké kontejnery firmy Nehlsen budou nahrazeny novými, popelnice o objemu 110 litrů u rodinných domů patří přímo jejich obyvatelům.

Technické služby chtěly v některých místech rozmístit i popelnice o objemu 240 litrů, odbor životního prostředí to však odmítl. Podle Taciny je jasné, že jablunkovský odpad skončí na skládce v Horní Suché na Karvinsku. „Když jsme porovnali ceny Frýdecké skládky a Horní Suché, zjistili jsme, že vozit odpad do Suché je pro nás lukrativnější. Je tam levnější výkup a také trasa je kratší,“ řekl s tím, že v úvahu připadala i skládka v Bohumíně.



Podle radních společnost Nehlsen smlouvu neplnila a své služby prý i předražovala. Jednatel třinecké firmy Tomáš Sabovčík však s kritikou nesouhlasí. Podle něj je počet svozů v Jablunkově nedostatečný. - o sporech více ZDE

Původní veřejná zakázka na dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství byla už loni v prosinci zrušena. Přihlásily se dvě firmy, z toho jednu musela hodnotící komise pro neúplnost vyřadit. Radní poté rozhodli, že zakázku dostane společnost TS-technické služby, v níž je město jediným akcionářem. Firma tak rozšířila své podnikání.

„Roční cena, kterou jsme nabídli, je přibližně o 600 tisíc nižší, než jakou fakturoval Nehlsen,“ tvrdí Petr Tacina. K investicím poznamenal: "Jsme soukromá akciová společnost, město do toho nevloží ani korunu. Jde o to, že nám bude platit za činnost, za kterou dříve platilo Nehlsenu. Město má také možnost kontrolovat ceny i hospodaření."

Připomněl ale, že již nyní se objevují zprávy, že současná cena skládkovného - přibližně tisíc korun za tunu - se může v příštích letech zvýšit až o sto procent.



V Jablunkově vzniká překladiště



Právě společnost Nehlsen počátkem června podepsala smlouvu na využívání části areálu firmy Beta v Jablunkově. Podle jednatele Tomáše Sabovčíka zde brzy vznikne nový sběrný dvůr pro odběr starých elektrozařízení, firma uvažuje i o zřízení výkupny odpadů sběrných surovin. Největším přínosem pro obce v okolí Jablunkova bude překladiště, které podle Sabovčíka výrazně sníží náklady, protože dosud se odpad vozí na překladiště v Třinci a až poté na skládky ve Frýdku-Místku či Horní Suché. Jednatel upozornil, že do Třince je to sice jen patnáct kilometrů, ale výjimkou nejsou ani půlhodinové jízdy. Svozové auto přitom vysypává náklad až třikrát za směnu. Úspora času a pohonných hmot se promítne do ceny za svoz odpadu.

Firma Nehlsen se stará o odpady v Třinci, smlouvu má s dalšími dvaceti obcemi na Třinecku, Jablunkovsku a Českotěšínsku. Hutnické město zaplatí ročně zhruba 45 procent tržeb společnosti. Dalšími velkými zákazníky jsou průmyslové podniky. Sabovčík před časem Deníku řekl, že služby pro město Jablunkov tvoří jen asi 1,5 procenta celkových tržeb společnosti.

