„Oslovil nás starosta s nabídkou, jestli bychom se nechtěli ujmout Ondráše. Vzhledem k tomu, že bydlím ve Sviadnově sedm let a mám k tomuto místu velice blízký vztah, příliš dlouho jsem neváhal,“ uvedl Roman Vajda s tím, že nabídka přišla na základě toho, jakým způsobem vede restauraci Radegastův šenk v Nošovicích.

„Zatímco v Nošovicích je součástí restaurace také penzion, ve Sviadnově je celý koncept postavený na restauraci, přesněji obecním hostinci. Je dobré připomenout, že se na něj složili a postavili si jej sami obyvatelé. A následně jej také provozovali. Chceme jej tak znovu vrátit místním, aby tady chodili na dobré pivo a výborné jídlo, které tady vždycky mělo nastavenou hodně vysokou laťku. Bylo fantastické,“ zdůraznil Vajda.

„Chceme jít lidštější, normálnější cestou, oslovit střední třídu, denní konzumenty. Akce, jakými jsou plesy či svatby, jsou jen víkendovými záležitostmi. Pokud však má podnik na sebe vydělat, musí být v provozu dennodenně, a nejen o víkendech. Daří se nám to znovu postavit na laťku, kterou byl Ondráš vyhlášený. Snažíme se vrátit atmosféru, která tady panovala před deseti či patnácti lety, kdy to byla jedna z nejvíce navštěvovaných restaurací na severní Moravě,“ poznamenal Vajda.

Prosvětlili interiér

Nový provozovatel už stihl prosvětlit interiér. „Nyní je svěžejší. Hostinec se pyšní nádherným sálem. Všechno je v zámeckém stylu, čemuž nahrává také vnitřní vybavení. Uvnitř je hodně cítit dřevo. Největší dominantou jsou kachlová kamna a nový výčep, kdy do Ondráše se opět vrátilo plzeňské pivo. Nyní usilujeme o to, aby v Ondráši bylo první tankové plzeňské pivo na Frýdecko-Místecku,“ vzkázal Vajda milovníkům piva.

Hlavním úkolem je podle nového provozovatele to, aby se Ondráš opět stal dominantou Frýdecka-Místecka v kvalitní gastronomii. „Bude to náročné časově i v dodržení standardu servisu, který byl v Ondráši vždycky na vysoké úrovni. Lidé, kteří tuto práci mají rádi, se ji musí nově naučit, protože staří už vymřeli. Jsme otevření i novým trendům. Chceme zachovat kvalitu servisu, jídla a piva, které se vrací na své místo v Ondráši,“ řekl Vajda.

Dominantou by podle něj měla zůstat příjemná atmosféra a kvalitní mezinárodní kuchyně. „Ondráš nenabízí možnost ubytování ani žádné zábavy typu bowlingu, kulečníku nebo šipek. Proto se musí hodně hledět na kvalitu jídla a servisu. V neposlední řadě je třeba myslet na to, aby se hosté cítili co nejpříjemněji. Nikoliv méněcenně nebo odcizeně,“ uzavřel Vajda.

Poctivá maďarská gulášová polévka

Nejen česká, ale také italská, francouzská nebo maďarská kuchyně. Nabídka jídel ve sviadnovské restauraci Ondráš je velice pestrá. Klade důraz na víkendová menu. Úzce spolupracuje s vinařstvím Vanda Borhátz z oblasti Eger.

Největším tahákem v restauraci Ondráš ve Sviadnově jsou telecí játra vařená způsobem sous-wide. Velice žádaná jsou mezi hosty také kolena, žebra, ale také pasta. V Ondráši jsou pak velmi otevření i mezinárodní kuchyni. Návštěvníci tady mohou ochutnat kromě české i italskou, francouzskou nebo maďarskou.

„S maďarskou kuchyní nám pomůže majitel vinařství Vanda Borhátz Atilla Kerenzsky. Vyznačuje se svými surovinami. A sice originální paprikou z oblasti Szegédu, která má dvojí význam. Jednak je to důležitá surovina, ale také koření. Hojně se používají také rajčata a papriky. Maďarská kuchyně se vyznačuje spojením jemně pálivé nebo pikantní chuti s kvalitními surovinami,“ uvedl provozovatel restaurace Ondráš Roman Vajda.

„Hlavní jsou brambory, pak všechny druhy masa od drůbežího až po skopové, ale také ryby. Jednou z našich dominant je Poctivá maďarská polévka. Není sice stále na jídelním lístku, ale objevuje se na něm poměrně pravidelně,“ pokračoval Vajda.

V Ondráši vždycky dávají na jídelní lístek jeden nebo dva druhy typických maďarských jídel. „Teď je to pravá maďarská gulášová polévka, za měsíc se může objevit výborný maďarský prkel nebo druh jídla z ryb, třeba Halásle. Doporučuji lidem sledovat sociální sítě a webové stránky Ondráše. Na nich vždycky najdou aktuální nabídku. Budeme se zaměřovat na to, aby taková jídla mohli lidé ochutnat o víkendech, kdy nejsou v práci a mohou přijít k nám na oběd,“ nastínil Vajda.

Maďarská kuchyně není jen pro vyznavače ostrého, pálivého a pikantního jídla. „Ostrost pokrmu dodává koření. Ano, jsou jídla, která jsou ostřejší, ale většinou si ji dopřeje každý sám podle toho, jak moc ostré jídlo má rád,“ vysvětlil Vajda.

Nejen k pikantním pokrmům patří správně zvolené víno. „Ke každému nabízenému jídlu doporučíme správně párované víno. Ať už bílé nebo červené, polosuché nebo suché či ledové. Bude záležet na druhu jídla, které zrovna nabízíme,“ poznamenal Vajda. „Nově zavedený vinný lístek obsahuje vína od českých malých vinařů Mádl, Dufek, Čech, ale i maďarská vína. Teď jsme měli akci párování maďarského vína s českou kuchyní. A sice od vinařství Vanda Borhátz z oblasti Eger, kde se nachází osmačtyřicet vinných sklípků. Máme tam rodinné známé,“ řekl Vajda s tím, že v Ondráši chtějí udržet a zachovat maďarskou kuchyni.