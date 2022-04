„Kromě jiného ověřujeme, že nedochází k žádným nežádoucím ozvěnám. V modelu haly máme i malé postavičky posluchačů, které mají v uších miniaturní nahrávací zařízení. My pak digitálně převedeme zvuk do správné velikosti a posloucháme. Uši jsou naše nejlepší nástroje,“ řekl Bergal.

Samotné akustické testy, které probíhaly ve třech vlnách, pak vyžadují řadu technických vychytávek a zajímavostí. Mimo jiné odborníci vhánějí do modelu plynný dusík, což má význam kvůli rezonanci.

V současné době už by měly být prakticky všechny akustické problémy vyřešeny, přičemž architekti provedli i drobné úpravy v projektu. Ten počítá s tím, že pódium bude umístěno uprostřed haly. Diváci budou sedět dokola v systému, kterému odborníci říkají pracovně vinice.

Podle ředitele Janáčkovy filharmonie Jana Žemly jde o historický moment jak v životě hudebního tělesa, tak města samotného.

„Abychom hudební osobnosti světového formátu dostali k nám do města, potřebujeme k tomu kvalitní sál. Momentálně jsme k němu nejblíže v historii,“ konstatoval ředitel Janáčkovy filharmonie.

Kavárna, salónky i divadelní sál

Zástupci ostravského magistrátu u akustického modelu popsali, jak si představují další kroky v případě skutečné haly.

„Máme připravenou projektovou dokumentaci a podáváme žádost o stavební povolení. Jeho vydání očekáváme v řádu příštích měsíců,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podle jejích slov je připravena také dokumentace na úpravy bezprostředního okolí haly a bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. První ostrá fáze celého projektu by měla začít ještě letos na podzim, jak po živé diskuzi odhlasovali ostravští zastupitelé. Stavební práce už na samotné stavbě sálu by se měly rozběhnout v příštím roce. První tóny by mohly v nové hale zaznít v roce 2026.

Vedle velkého koncertního sálu s kapacitou 1300 míst nabídne budova zázemí pro 100členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, komorní sál s kapacitou 515 míst, edukační centrum s kapacitou 200 míst, nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál s kapacitou 490 míst, restauraci, kavárnu, salónky a další prostory pro volnočasové aktivity.

„Pokud se celý projekt podaří, zapíše Ostravu na kulturní mapu Evropy, ne-li světa,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.