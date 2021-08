V minulosti byl ostravský sportovní a kulturní stánek z roku 1986 několikrát rekonstruován, poslední výraznější úpravy se však datují na počátek tisíciletí před první hokejový šampionát v roce 2004. Podle správců haly i sportovního úseku ostravského politického spektra už Ostravar Aréna neodpovídá potřebám 21. století, navíc jsou s ní nemalé problémy.

„Na řadě míst do haly přes spoustu rovných střech, pod nimiž jsou kanceláře, zatéká, problémy jsou také s obvodovým pláštěm, kde prší do rozjíždějících se lamel a tepelná izolace v šikminách sjíždí dolů. Se vzduchotechnikou vedenou pod halou zbytečně oklikou jsou také problémy. V hale máme místa, kudy vítr fouká dovnitř. I kdybychom problémy řešili separátně, vzniklo by z haly staveniště a finálně bychom do ní stejně dali peníze, jaké dáme do generální rekonstrukce, ovšem bez možnosti dispozičních změn či větších úprav,“ řekl Deníku Libor Folwarczny, předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna, která halu spravuje.

Komfort za dvě miliardy?

Jen nová vzduchotechnika by podle něj vyšla asi na 130 milionů korun. I proto se Ostrava rozhodla pro celkovou rekonstrukci haly odhadem za 1,5 až 2 miliardy korun. V její stávající podobě se ještě odehraje hokejové mistrovství světa v roce 2024, poté ji obsadí stavaři.

„Do mistrovství světa bychom nic nestihli. Alespoň tak budeme mít dostatek času na pečlivou projekční přípravu. Kapacitu haly není potřeba zvyšovat, spíše ji při této příležitosti uživatelsky zpříjemníme, tribuny zkosíme a přiblížíme k ledu, aby měli diváci větší komfort,“ přiblížila náměstkyně ostravského primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová s tím, že bližší informace o čase, ceně i rozsahu úprav Ostravar Arény vzejdou až ze studie, která má být hotová v nejbližších měsících.

Zvětšit by se každopádně měly šatny a zázemí – jak pro sportovce, tak pro publikum. „Hala má málo přístupových chodeb, takže se z ní odchází pomalu, nedostatečný je také počet bufetů a sociálních zařízení,“ zmiňuje Hoffmannová další nedostatky.

Šance na další turnaje

Kromě klasických přípravných prací se však nyní řeší také právní vztahy k původnímu autorovi haly, respektive jeho právním nástupcům. „Až následně zjistíme, jak rozsáhlé úpravy to budou a do jaké míry zůstane zachován současný tvar haly. Dnes však týmy mají mnohem větší požadavky a standardům doby v Ostravar Aréně nejsme schopni vyhovět,“ konstatuje Folwarczny.

Ostravě při rozhodování o rekonstrukci nepochybně napomohla i brněnská iniciativa, kde se staví nová moderní hala. Ta oproti původním předpokladům nebude připravená pro hokejový šampionát v roce 2024. Díky tomu se turnaj opět, celkově potřetí, uskuteční v Ostravě, která už dvakrát dopomohla k rekordní návštěvnosti turnaje. Pro další významné akce by se ale Brno v budoucnu stalo nepřekonatelný soupeř.

K tématu

Předchozí rekonstrukce Ostravar Arény

1986 – zkolaudování a otevření (300 milionů Kčs i s hotelem Atom)

2003 až 2004 – třípodlažní přístavba a rozšíření šaten – nyní 13 velkých, 5 malých (690 milionů Kč)

2012 – výměna sedaček a výstavba čtyř rohových zasunovacích tribun, zvýšení kapacity na 10 157 míst (170 milionů Kč)

2015 – instalace multimediální kostky a výměna osvětlení

2017 – rekonstrukce bufetů

2018 – dostavění skyboxů a tím i snížení kapacity hlediště na 9833 diváků

Vybrané sportovní akce konané v Ostravar Aréně

MS v ledním hokeji 2004 a 2015

MS juniorů v ledním hokeji 2020

MS v para hokeji 2019 a 2021

ME v krasobruslení 2017

J&T Banka Ostrava Open 2020

Opakovaná utkání v Davis Cupu a Fed Cupu