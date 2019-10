Huť nebude propouštět, ale část zaměstnanců, kteří už vyčerpali dovolenou, zůstane doma se sníženou mzdou. Dnes to uvedla mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková. Odbory považují situaci za alarmující, nedávají ji ale za vinu vedení firmy, vnímají to jako evropský problém.

Výrobu huť dočasně snížila o 20 procent. Neodstavila zařízení, ale zpomalila tempo výroby. Při snížení výroby také bude intenzivně opravovat válcovací trati.

„Ceny oceli napříč evropskými trhy jsou velmi nestabilní a vše ještě zhoršuje politická nejistota, vysoké ceny surovin a značné množství neférových dovozů oceli ze zemí mimo EU za ceny, které nejsou ovlivněny uhlíkovou daní ani jinými ekologickými poplatky. To tlačí ceny oceli pod náklady evropských výrobců," uvedl generální ředitel huti Ašók Patil. Podobnou situaci podle něj podnik naposledy zaznamenal v době krize v roce 2008.

„Situaci na trhu pozorně sledujeme a budeme připraveni opět zvýšit výrobu na běžnou úroveň, jakmile to okolnosti umožní," uvedl Patil.

Kvůli snížení výroby už zaměstnanci vyčerpali většinu dovolené. „Společnost bude muset uplatnit ustanovení zákoníku práce o překážkách na straně zaměstnavatele a část zaměstnanců finální výroby bude po dobu čerpání dalšího volna pobírat sníženou mzdu,“ uvedla Černá.

Předseda základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika Petr Slanina řekl, že pro odbory je situace alarmující. „Doteď se to řešilo způsobem, že zaměstnanci si vybírali řádnou dovolenou, nicméně pokud už budou mít nařízeno zůstávat doma a budou dostávat sníženou mzdu, tak je to velice alarmující stav," řekl odborář.

„My vidíme signály, že se to děje všude kolem dokola. Děje se to v Polsku v Krakově, děje se to v Košicích, kde už jedou jenom čtyři dny v týdnu. To není věc, která by byla vina naší firmy, ale vnímáme to jako celoevropský problém," řekl Slanina.

Odbory podle něj chystají akci, na které budou chtít poukázat na to, co se v Evropě s ocelí děje.