Plzeňský Prazdroj avizuje, že v říjnu zase zdraží pivo, čepované a tankové v průměru o korunu a balené (lahvové a plechovkové) o korunu padesát. Dotkne se i Kozla, Gambrinusu či ve Frýdku-Místku nejmilovanějšího Radegasta! Jak se na to dívají lidé z obou stran výčepů?

Reakce na zdražování piva ve FM, 1. 9. 2023. | Video: Radek Luksza

„Co s tím naděláme?“ to je nejčastější (a také nejslušnější) reakce štamgastů frýdecko-místeckých restaurací, hospod, pivnic i barů na zvěst o zdražování jejich oblíbených nápojů z portfolia Plzeňského Prazdroje. Tento koncern vysvětluje, že stejně jako ostatní podniky „čelí růstu cen vstupů zasahujících v uplynulém roce průřezově do všech fází výrobního procesu“. A zmiňuje i dražší věci související s pohostinstvím jako takovým – včetně výčepních zařízení či sklenic, které „svým“ podnikům nejen na Frýdecko-Místecku bezplatně poskytuje. Proto si od října bude účtovat průměrně o sedm a půl procenta více.

Takové jsou ceny menu ve Frýdku-Místku. Oběd pod 150 korun není problém

„Já si reakci ještě musím probrat v hlavě. Zdražování ale beru jako poslední variantu,“ uvádí pro Deník René David z Restaurace U Hučky. Která je se čtyřiatřiceti korunami za půllitr čepované dvanáctky Radegast nejlevnější ve Frýdku-Místku a okolí. Její vedoucí totiž „dělá vlastní politiku“ a nesleduje situaci u konkurence. Od té je navíc i vzdálen polohou na výpadovce na Dobou mimo město.

Čtěte také

Bukovec zachraňuje svůj symbol. Pět set let starý jilm přelomila bouřka

VIDEO: V domě na Frýdecko-Místecku explodovaly baterie. Výbuch zranil obyvatele

Plechovková linka a automatické vozíky - největší lákadla prohlídky Radegastu

Masakry ovcí v Beskydech pokračují. Vlk už překoná ohradu vysokou 170 centimetrů

Směrem od Hučky je začátku sídliště Slezská podnik U Gustlíčka s devětatřiceti korunami na nošovickou Ryze Hořkou 12°. „Pro lidi je další růst cen šibeniční. V našem případě i proti našemu zájmu je až to poslední hnát je znovu nahoru. Zdražovat nemám zatím v plánu. Naposledy jsem to udělal o tři koruny počátkem roku,“ tvrdí pro Deník hospodský Karel Král. Na zahrádce jeden stálý host vzpomíná na čas svého mládí: „Lahvové pivo dvě kačky osmdesát a tři padesát v restauraci dvojce, tedy druhé cenové skupiny.“

Plzeň i Radegast nad zlato? Prazdroj od podzimu chystá další zdražení piva

Informaci o úpravách cen mají od obchodního zástupce pivovaru i naproti v Baru Motor, kde nošovickou desítku čepují za šestatřicet a dvanáctku za osmatřicet korun. „Nemám z toho radost! Jasně, to lidi naštve, a já mám hospodu založenou na pivařích,“ nechává se slyšet šéf Tomáš Palička. Vypadá to, že pivo zvedne o korunu a po novém roce se uvidí.

Na šestatřiceti za dvanáctku se drží o kousek dále v obchodním komplexu v baru Eden (dříve známému i jako Ranec či Baníček), jenž zvenčí vypadá sice nenápadně, ale uvnitř mají místnosti pro hráče šipek i kulečníku a venkovní posezení. „Rozhodnuta, co a jak ještě nejsem. Ale asi zdražím o tu korunu,“ říká vedoucí Maria Kostyu. K dosavadní nízké ceně podotýká, že ji má kvůli spoustě dalších výčepů v okolí.

VIDEO: Doma už ne. Kuřáci z Frýdecko-Místecka jezdí pro levné cigarety do Polska

Nejtěžší kalibr v boji o pivaře mají nicméně nahoře na Růžovém Pahorku v pivnici dodnes se honosící hornickým duchem. Každé úterý tu čepují dvanáctku Radegast za pouhých dvaatřicet korun! „Teď to vypadá na třiatřicet …“ poznamenává servírka, Jinak stojí běžné pivo šestatřicet. I tady mají v sousedství lokál s obdobnou cenou a za rohem Radegastovnu – Tankovnu, což je však už jiný podnik cenami i úrovní.

„To bude téma pro schůzky s vedením v následujících měsících,“ komentuje zdražení piva David Strouhal, provozní Radegastovny – Tankovny. Kde se podává nošovická dvanáctka už nyní za jednu z nejvyšších cen ve Frýdku – dvaačtyřicet korun. O dvě více chtějí dole v Místku v Řízkárně Veranda. Její vlastník Michal Prokeš není z novinky Plzeňského Prazdroje nijak překvapen: „Čekal jsem to a od ledna na to bohužel musím reagovat. Zvýším ceny Radegastu i Plzně mezi dvěma až pěti korunami. Do konce roku s nimi ovšem hýbat nebudu.“

Bečky pořádané v garáži?

U Mámy ve frýdeckém lese sice nejsou úplně závislí na pivařích, nicméně i oni tady budou muset sáhnout hlouběji do peněženek. „Vloni jsme zvedali cenu z osmatřiceti na čtyřicet. Teď půjdeme u Radegastu dvanáctky asi o dvě kačky nahoru. Byť to sám nechci,“ popisuje provozní Vadim Tanner. Který podotýká, že plzeňské pivo stáhli z výčepu, jelikož o něj konzervativní klientela nejevila zájem.

Osmiletý Vojta s maminkou pomohli ženě, která zkolabovala ve Frýdku-Místku

„Toto momentálně není pro nás prioritou, hlavně se tím nebudeme vůbec zabývat,“ to stojí v oficiální odpovědi pivovaru Nádražky ve Frýdku-Místku. Její provozovatel Daniel Slíva chce udržovat cenu třiačtyřiceti korun za radegastovskou dvanáctku co nejdéle, navíc se teď vrací k jejímu čepování z tanků (nefiltrovanou ji prodává za pětačtyřicet).

Z okolí místeckého pivního baru Maršál zaznívá, jak někteří pivaři nesou zdražování nelibě: „Chlapi se složí, koupí si vlastní výčepní zařízení – které se dá v akci pořídit od deseti tisíc korun – a narazí si bečku na baráku nebo v garáži. Scházejí a čepují si, zakouří si u toho, nikdo je nešikanuje a mají klid.“