Pro Mojmíra Velkého je vařit vlastní pivo splněný sen. Jaký je jeho příběh?

Vojkovice, pivovar Koníček, otevření nové budovy. | Video: Januszek Tomáš

Když Mojmír Velký z Vojkovic na Frýdecko-Místecku v patnácti letech nastupoval do učení na sladovníka, předpokládal, že po škole nastoupí do práce v nedalekém pivovaru Radegast. A tak se také stalo. Psal se rok 2001 a on po škole nastoupil do pivovaru v Nošovicích. Jenže pak přišel rok 2006 a on se rozhodl vařit vlastní pivo. Důvodem bylo mimo jiné to, že jeho matka už několik let vedla restauraci U Koníčka, která velmi rychle získala věhlas a hosty z širokého okolí.

„V hospodě se samozřejmě vařilo a čepovali jsme Radegast desítku a dvanáctku a černého Kozla. V té době, kdy jsem já začínal, už pár minipivovarů v širším regionu fungovalo, ne všechny ale přežily,“ vzpomíná Mojmír Velký na své podnikatelské začátky v pivovarnictví. „Říkal jsem si, že když umí uvařit pivo třeba na Hukvaldech, tak proč bych to nezvládl já, když na to navíc mám školu,“ vypráví.

Začínal v přístavku u hospody

Vedle hospody přistavěl prostory, kde začal vařit pivo, které si lidé oblíbili a poptávka po něm rychle rostla. A to až tak, že v roce 2013 museli zvětšovat výrobnu – vybudovat novou varnu, spilku i sklepy. O další čtyři roky později koupila firma areál bývalého vojkovického lihovaru, kde vybudovala centrální sklady piva a vznikl Koníčkův dvůr. Tam postupně vzniklo také řeznictví, výrobna medoviny, koňofitko, malé zemědělské muzeum a zážitkový pivovárek s názvem Koňovárek, ve kterém si parta kamarádů může uvařit pivo pro nějakou slavnostní událost či společenskou akci.

V letech před covidem pivovar Koníček překročil výstav 10 tisíc hektolitrů, což jej posunulo z kategorie minipivovarů výše. „Kdyby mi to někdo v roce 2006, kdy jsme začínali, tvrdil, řeknu mu, že je blázen,“ vyprávěl pivovarník Mojmír Velký v roce 2018.

Nový pivovarský provoz

O pět let později může pivovar Koníček pomýšlet, že uvaří patnáct, a klidně i 20 tisíc hektolitrů piva. V sobotu 1. července byla v areálu Koníčkova dvora slavnostně otevřena budova nového pivovaru, který zmiňovaného výstavu bez problémů dosáhne. „Hrotit to ale nebudeme. Chceme v klidu vařit okolo 10 tisíc hektolitrů. Pokud bude poptávka, jsme toho schopni, ale zatím to stačí,“ vysvětluje majitel pivovaru Koníček.

Pivo z vojkovického pivovaru dostanete v PET lahvích koupit na mnoha místech a na čepu jej mají ve zhruba stovce hospod. Dokonce už i na Slovensku, kde pivovar koníček zřídil dceřinou společnost, aby tam mohl pivo bez potíží distribuovat a prodávat.

Jak asi mnohé napadne, svůj název pivovar převzal po pohostinství U Koníčka. „Myslím, že to byl dobrá nápad. Můžeme si tak vyhrát s poddruhy piv. Když se podíváte na naši produkci, je to zřejmé: Ryzák, Vraník, Grošák, Bělouš, Hucul, Šemík nebo Hatatitla, což je jméno koně Old Shatterhanda,“ vyjmenovává názvy „koníčkových“ piv jejich výrobce.

Slavnostní otevření nového pivovaru Koníček, 1. července 2023, Vojkovice.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kromě této víceméně stálého sortimentu piv vaří ve Vojkovicích také speciály k nejrůznějším příležitostem. Například na Velikonoce, ke konání Velké Pardubické, na říjnové výročí Vzniku republiky, na výročí sametové revoluce a samozřejmě na Vánoce.

Výhoda minipivovaru - lepší chuť piva

Čím si majitel pivovaru Koníček vysvětluje, že je jeho pivo mezi lidmi tolik oblíbené? Čím je zajímavé? „Naše pivo je plnější, hutné, jeho chuť je chlebnatější. Malé pivovary jako jsme my mají tu výhodu, že nemusí řešit dlouho trvanlivost piva. Velké pivovary chtějí garantovat půlroční až roční trvanlivost, proto se musí své pivo pasterovat, filtrovat a jak se říká trochu „očesat“,“ vysvětluje Mojmír Velký.

A právě v tomto je rozdíl mezi pivem vařeným průmyslově a v menším množství. Mojmír Velký ví o čem mluví, je koneckonců vyučen v oboru. Jeho pivovarnický um už také několikrát ocenilo Sdružení přátel piva. Například v roce 2018 získal Koníček ocenění Pivovar roku.

Pivovar Koníček má navíc stále českého majitele. Otevření moderního provozu všichni zaměstnanci pivovaru na začátku prázdnin řádně oslavili. Pan majitel, jak je jeho dobrým zvykem, lidem ukázal zázemí pivovaru a dal jim i ochutnat pivo z tanku.

„Tímto definitivně přesunujeme výrobu sem do Koníčkova dvora. Na původním místě, které je vzdáleno asi půldruhého kilometru, zůstane pohostinství, kde se bude nadále vařit a pít naše pivo,“ informuje.