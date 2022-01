Poláci chtějí mít do roku 2030 hotových prvních tisíc kilometrů vysokorychlostních tratí. Tratě mají v budoucnu protínat celý stát a spojit se na novém mezinárodním letišti Solidarita v Baranově mezi Varšavou a Lodží.

Součástí výstavby má být i úsek okolo Katovic, který nedávno představila polská státní firma Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Představila čtyři varianty.

Oblast Katovic ale patří k nejhustěji osídleným v Polsku a navrhovaná řešení narážejí na nevoli místních obyvatel. Plány se v současné podobě nelíbí ani městu samotnému. Podle starosty Marcina Krupy by šlo o velký zásah do plánované výstavby.

„Rozhodně nemůžeme souhlasit s tak silným zasahováním plánovaných variant do bytové zástavby,“ uvedl starosta. Město bude podle něj bránit zájmy svých obyvatel. Například obyvatelé Mikolova vidí trasu budoucího rychlovlaku jako problematickou zejména kvůli tomu, že by údajně ohrozila místní botanickou zahradu a negativně se dotkla života na sídlištích.

Varianty VRT mezi Katovicemi a hranicí s ČR.Zdroj: Centralny Port Komunikacyjny

Pokud se však podaří odpor překonat, zahájí Polsko za dva roky výstavbu vysokorychlostní trati, která umožní rychlost až 250 km/h. Do roku 2030 chce mít CPK v provozu téměř 1 000 kilometrů vysokorychlostních tratí a dalších 800 kilometrů ve výstavbě. O deset let později by pak síť měla být kompletní a umožňovat spojení budoucího Letiště Solidarita do centra Varšavy během 15 minut a z velkých polských měst, včetně Katovic, do dvou hodin.

Hlavní spojnice jako taková povede od Vratislavi přes plánované Letiště Solidarita do Varšavy. Katovická trať se po výstavbě vysokorychlostního úseku napojí na nově zrekonstruované tratě, které má pod správou polská obdoba Správy železnic společnost PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Vlaky po nových i opravených tratích budou směřovat dále na sever, kde se napojí na centrální trať a letiště.

Co je letiště Solidarita?

Polské plány nezahrnují jen výstavbu železnic, ale i nového moderního mezinárodního letiště Solidarita. To má vyrůst necelých 40 kilometrů západně od Varšavy, být dostupné ze všech velkých polských měst, a už v první fázi provozu překonat hranici 45 milionů cestujících ročně. Pokořilo by tak více než dvojnásobně například Letiště Fredérica Chopina ve Varšavě, které v roce 2019 využilo necelých 19 milionů cestujících.



Nedaleko letiště má také vzniknout Airport City, které se zaměří na obchod, business a pořádání konferencí a dalších významných akcí. Celková cena celé komplexu, včetně nádraží, letiště a celé infrastruktury pravděpodobně překročí částku 100 miliard zlotých, tedy 610 miliard korun.

Jan Meichsner/Z dopravy.cz