Je to rok, co se v Horní Suché na Karvinsku otevřela gigatovárna MESu na baterie HE3DA. Co se od té doby událo?

R. Prus: Dokončili jsme většinu prací v rámci velkokapacitní výroby aktivních materiálů (nanomateriálů, pozn. red.), které jsou potřebné pro výrobu našich baterií. V současné chvíli kapacita jejich výroby plně postačí k pokrytí plánované produkce pro roky 2022 a 2023. Také bych vyzdvihl, že díky úpravám v technologických postupech se nám podařilo navýšit kapacitu článku o 30 procent při zachování jeho objemu a minimálním navýšení hmotnosti z 1 kWh na 1,3 kWh.

První baterie jsou podle všeho v oběhu, jsou už některé z nich, nebo bateriová úložiště, využity v našem kraji?

R. Prus: Máte pravdu, někteří naši zákazníci bateriová úložiště obdrželi a nyní dokončujeme přípravu dvou projektů pro dodávky klientům také v Moravskoslezském kraji.

V čem jsou vaše baterie revoluční? Co budou znamenat pro náš kraj?

V. Jirka: Naše baterie jsou opravdu unikátní, zejména kapacitou jednoho článku, to nemá ve světě obdoby. Proto se hodí pro aplikace v energetice. Jejich počet, který je potřebný pro sestavení 1 MWh úložiště, je až 100krát nižší než stejné úložiště vytvořené z doposud používaných článků. Výsledkem jsou nižší nároky na bateriový management systém (BMS), což se pozitivně promítne i do nižší koncové ceny takového úložiště. Předmětné baterie jsou revoluční i svou vysokou bezpečností a nehořlavostí. Co se týče Moravskoslezského kraje, mohlo by to mít pozitivní dopad na jeho hospodářskou transformaci, tedy z těžkého průmyslu na průmysl s vysokou přidanou hodnotou.

Továrna na baterie HE3DA v Horní Suché.Zdroj: Magna Energy Storage

Společnost Magna Energy Storage a.s. využívá mezinárodní patenty k bateriím HE3DA, jež jsou chráněny ve více než 65 zemích světa. Kromě produkce vlastních bateriových článků HE3DA zde připravujeme navazující výrobu zajímavých zařízení využívajících naše baterie.

Můžete být konkrétnější, o kterých projektech tu mluvíme?

V. Jirka: Dokončujeme projekty, kde baterie budou využity jako velkokapacitní úložiště k fotovoltaickým a větrným elektrárnám. Jedná se o opravdu vysokokapacitní úložiště v řádu desítek až stovek MWh. Dále pracujeme na tom, že naše baterie budou zálohovat i částečně napájet bytové domy a firmy, přičemž společně s FVE sníží energetickou náročnost budov.

Jak vnímáte aktivity EU v oblasti elektromobility?

V. Jirka: Dovolil bych si zde použít citát našeho českého klasika: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.“ Proto chceme využít nastolený trend Evropskou komisí a přijít s chytrým řešením využívajícím naše baterie, tedy rychlé DC/DC nabíjecí stanice s bateriemi HE3DA. Už nebudeme muset jezdit za nabíjením elektromobilů tam, kde je potřebná infrastruktura přenosové sítě pro napájení nabíjecích stanic. Naše nové bateriové nabíjecí stanice budou moci stát všude, kde je lidé s elektromobily potřebují a není tam dostatečný výkon sítě. Mohou tak být umístěny u stávajících čerpacích stanic, na parkovištích v centru velkých měst, nebo naopak v menších městech a vesnicích. Dle našich propočtů – stejná kapacita baterií, která je implementována do elektromobilů, bude potřebná pro vybudování infrastruktury pro elektromobily samotné. To je naše příležitost.

Máte již na tyto nové aplikace zájemce?

R. Prus: Ano, jsme v jednání s několika významnými společnostmi a velkými městy, jež mají zájem o naše chytrá řešení. Jde ale především o zahraniční zájemce. Místo toho, aby budovali novou infrastrukturu přenosové sítě s veškerými negativními důsledky pro obyvatele, využijí naše přenosné bateriové nabíjecí stanice a připojí je do stávající městské sítě. Baterie bude fungovat jako velký rezervoár energie, která se bude doplňovat 24 hodin denně. Po připojení elektromobilu se nakumulovaná energie rychle přelije výkonnou DC/DC nabíječkou do baterií v autě, a to bez nutnosti omezení nabíjecího výkonu.

Co říkáte na to, že mnoho lidí spatřuje budoucnost spíše ve vodíkových technologiích?

R. Prus: Na jaře jsem oslovil tým prof. Matolína a nechal vypracovat studii, která pojednává o celosvětovém stavu vodíkových technologií, aby bylo zřejmé, jak na tom vlastně jsme. Ačkoli nás tato studie stála statisíce korun, rozhodli jsme se ji bezplatně zveřejnit na našich webových stránkách. Věříme, že toto naše gesto pomůže odborníkům, novinářům i politikům k objektivnímu posouzení, co je a není reálné…

Plánujete komplex MESu v Horní Suché ještě rozšiřovat?

R. Prus: Určitě, již nyní máme pronajaté pozemky v průmyslové zóně František pro II. etapu výstavby. Uvažujeme o dostavbě dalších dvou hal o celkové rozloze 30 tisíc m². V této chvíli pracujeme na stavebních plánech, předpokládáme, že počátkem příštího roku požádáme o stavební povolení. V záloze máme připraveny pozemky pro III. etapu výstavby, během níž by se zhotovily haly o rozloze přesahující 100 tisíc m².

Až bude továrna v plném provozu, kolik pracovních pozic budou moci obsadit naši spoluobčané?

R. Prus: Během následujících dvou let chceme zvýšit počet zaměstnanců na 300 osob. Pro další etapy výstavby počítáme s navýšením výroby až na 15GWh ročně, plánujeme zaměstnávat jednotky tisíc pracovníků. Konkrétní číslo bude také záležet na velikosti kompletačních linek, jež chceme postavit. Každopádně je třeba vyzdvihnout, že tu mluvíme o průmyslu 4.0, který umožní najít práci lidem s vyšším vzděláním. To by mohlo zastavit odliv kvalifikovaných osob z našeho kraje. Nestavíme zde žádné montovny, jak bylo zvykem v minulých letech.

Není zvláštní, že se továrna MESu nachází zrovna v Horní Suché? Proč jste si pro stavbu vybrali právě náš kraj?

V. Jirka: Není a povím vám proč. Předně musím říct, že jsme měli nabídky na výstavbu továrny z celého světa a dostáváme je i nadále. Často jsou spojeny se zajímavými finančními pobídkami v řádech stovek milionů eur. S mým společníkem Radomírem Prusem jsme však patrioti našeho kraje. Oba jsme tu vyrostli, máme zde silné kořeny a vztah k tomuto kraji. Žijí tady naše rodiny a chtěli bychom, aby tu po nás něco hezkého zůstalo. Proto jsme se rozhodli vybudovat gigatovárnu na baterie právě v Horní Suché.

A cítíte z našeho kraje podporu?

V. Jirka: Ano, podporu vnímáme jak od vedení Moravskoslezského kraje a vedení obce Horní Suchá, tak od ředitele Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúze Máchy. Dále i od ředitele Moravskoslezského inovačního centra Pavla Csanka či senátora Jiřího Ciencialy, vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj. Podporu nám vyjadřují i naši fanoušci, za což jim děkujeme.