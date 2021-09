„Jeho žlutý vlak zůstane, nejspíše už natrvalo, jen obrázkem vytvořeným v počítači a na české koleje nikdy nevyjede,“ prohlásil v roce 2009 generální ředitel Českých drah Petr Žaluda o plánech Radima Jančury ohledně jeho vstupu na koleje.

Dnes slaví Jančurův RegioJet přesně deset let od zahájení pravidelného provozu a chystá další expanzi, jak prozradil server zdopravy.cz.

Konkurence Českých drah

I když Jančurovo jméno stále řadu fanoušků železnice rozděluje mezi jeho hlasité zastánce a odpůrce, jedno je jisté: bez jeho konkurence by se České dráhy nestaly nejlepším státním dopravcem z pohledu ceny a služeb v zemích bývalého východního bloku.

RegioJet začínal se třemi páry spojů mezi Prahou a Havířovem, ke kterým přidával (a také ubíral) další linky. Dnes má v nabídce téměř 200 dálkových a regionálních spojů a počtem cestujících je na české železnici bezkonkurenční dvojkou po Českých drahách. Za deset let přepravil téměř 65 milionů cestujících. I díky nástupu nového dopravce a zvýšení kvality společně s poklesem cen železnice až do pandemie zaznamenávala pravidelný růst počtu cestujících.

Koncept původně ryze komerčních vlaků mimo závazek RegioJet rozšířil i do dopravy na objednávku kraje či státu: nejprve vstoupil na Slovensku na trať Bratislava – Komárno, od konce roku 2019 také na linky v Ústeckém kraji a rychlíky Brno – Bohumín. Letos nově začne jezdit mezi Ústím nad Labem a Kolínem.

K vnitrostátním vlakům přidal spojení na Slovensko a do Rakouska a Maďarska, přes sezónu také do Chorvatska. Právě otevření linky k Jadranu zajistilo dopravci mezinárodní publicitu.

Problémy s kvalitou servisu kvůli nedostatku lidí

„Právě konkurence a liberalizace, která změnila železnici v zákaznicky orientovanou službu, jsou největší změnou za posledních deset let. V roce 2011 jsme vstupovali do monopolního prostředí na železnici jako vetřelec. Dnes je mezi Prahou a Ostravou konkurence tří dopravců, soutěží se zakázky na dotované spoje a podíl jiných dopravců, než jsou ČD, je nyní kolem 16 %,“ řekl Jančura.

Příchod na trasu Praha – Ostrava znamenal prudký pokles cen a vzestup kvality. To, co dlouhé roky nešlo, bylo i u Českých drah najednou samozřejmostí. Vyhrocený konkurenční souboj přinesly zejména první roky provozu a žaloby u Evropské komise, České dráhy už mezitím pochopily, že na konkurentovi mohou i vydělávat: velká část vozidel je dnes v servisu právě u Českých drah. Ostatně, hlavního konkurenta mají všichni dopravci stejného: auta. Tradiční spory a urážky mezi hlavami obou dopravců jsou tak již v podstatě minulostí.

RegioJet začínal s lokomotivami 162 Peršing, které si výhodně pořídil v Itálii. Na startu se mu také podařilo dostat levně k velmi kvalitním vozům po rakouských drahách. Káva, noviny či voda zdarma a k tomu velmi levné občerstvení v kombinaci s nízkou cenou jízdenek lákaly davy cestujících.

Paradoxně vysoce nasazená úroveň služeb se stala pro RegioJet v posledních letech spíše přítěží: lidé si zvykli na bezchybný servis, kterého se ale už v řadě případů i kvůli nedostatku personálu nedočkají. Firma přiznává nedostatek zaměstnanců, vinu vidí v pandemii koronaviru.

„Covid-19 nás doslova paralyzoval. Ve chvíli, kdy firma rok a půl jede na 20 procent svého výkonu, lidé jsou na překážkách a najednou se to opět začne rozjíždět, tak je třeba nabrat stovky zaměstnanců, a to prostě trvá. Letos v létě se vrátily všechny linky, v tu chvíli tedy zásadně chyběl personál,“ řekl Jančura v rozhovoru v Lidových novinách. Celkově podle něj firma přišla o tisíc lidí, které nabírá zpět.

Další cíl expanze: Polsko

Další expanzi chystá RegioJet do Polska, kde má již dopravce všechna potřebná povolení. Začít má s linkou z Prahy do Krakova a dál do Přemyšlu na polsko-ukrajinskou hranici a do Lvova. „Čekáme na otevření polsko-ukrajinských hranic pro pravidelnou osobní železniční dopravu,“ vysvětlil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. V Polsku chce dopravce i do čistě vnitrostátních linek.

V roce 2022 připravuje RegioJet zahájení provozu na trasách spojujících například Prahu a Varšavu s Amsterdamem a Bruselem nebo z Polska a severní Moravy do Chorvatska.

RegioJet má dnes ve flotile zhruba 300 vagonů, s výjimkou nových od rumunské Astry šel cestou pořízení starších vozů vyřazených jinými dopravci. V letošním roce RegioJet pořizuje 18 nových lokomotiv Bombardier TRAXX MS3 v celkové hodnotě kolem 2 miliard korun. Osm jich převzal, dalších deset převezme ještě letos. Příští rok se objeví také nové elektrické jednotky Pesa Elf.eu pro Ústecký kraj.