Značka Regionální potravina Moravskoslezského kraje je ocenění udělované Ministerstvem zemědělství ČR. Letos se do soutěže v Moravskoslezském kraji přihlásilo 43 výrobců s celkem 145 produkty. Hodnotící komise udělila 9 značek Regionální potravina, další 3 produkty získaly Cenu hejtmana. Vítězové si svá ocenění osobně převezmou na slavnostním vyhlášení v rámci akce Pojez Fest v Karlově Studánce v polovině srpna.

Lokální produkce

„Tato soutěž je určená pro malé a střední firmy, které to mají v konkurenci s velkými podniky velmi těžké. Proto je skvělé, že můžeme upozornit i na malé farmy, rodinné podniky a menší producenty z našeho kraje,“ komentoval projekt náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Držitelé ocenění Regionální potravina získávají právo na vítězném produktu umisťovat logo Regionální potraviny, a to po dobu 4 let. Pro koncového zákazníka je tato značka upozorněním na kvalitu a výjimečnost výrobku. To potvrdila i zástupkyně Farmy Bezdínek, která ocenění získala v minulém roce, Monika Zábojníková: „Máme radost z každého zákazníka, který upřednostní při svém nákupu lokální zeleninu. Za každým takovým produktem je příběh spojený s poctivou prací, podporou místní zaměstnanosti a ochranou životního prostředí. Značka Regionální potravina je oceněním prémiové chuti a kvality našich rajčat.“

Farma Bezdínek:

Kromě titulů Regionální potravina byly letos opět uděleny Ceny hejtmana. Získaly je Šunka od kosti uzená z produkce Řeznictví a uzenářství Latoň z Chlebičova na Opavsku, dále Slezský medovník od šilheřovických včelařů Medoo Silesia a ovocná pomazánka Jahody od společnosti Solertus.

K TÉMATU

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství ČR. Značku administruje Státní zemědělský intervenční fond. V současné době je oceněno 415 produktů od 318 výrobců. Soutěž probíhá opět ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy, určená je pro malé a střední podniky. Značku Regionální potravina můžou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. V Hodnotitelskou komisi tvoří zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Potravinářské komory, Agrární komory a příslušného krajského úřadu. Více na stránkách Regionální potravina.

Výjezdy pojízdných prodejen

Výjezdy pojízdné prodejny potravin s prestižní značkou Regionální potravina jsou už tradicí. Letošní rok není výjimkou. Pojízdná prodejna se z českých krajů přesunula na Moravu. Připravte si proto diáře, ať nezapomenete, kam a kdy pro chuťové skvosty regionálních zelinářů, pekařů, řezníků, mlékařů, včelařů, šťávařů, likérníků a dalších vyrazit.

