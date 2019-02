Restauratérům a hostinským klesaly tržby i v loňském roce. A ani počátek toho letošního zatím neukazuje na to, že by se situace měla zlepšit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Karolína Stehlíková

„Na náš obor pořád dopadají důsledky hospodářské krize z předchozích let. Takže obecně platí, že už skoro čtyři roky klesají maloobchodní obraty. Lépe jsou na tom provozovatelé, kteří mají své podniky třeba v blízkosti velkých kancelářských budov, kde je koncentrace strávníků vyšší. Kdo ale má například restauraci někde v okrajové části města a nemá u ní parkoviště, tak ten na tom asi bude hůře," uvedl Zdeněk Blinka, šéf UNIHOSTU (sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR). Například v Moravskoslezském kraji má UNIHOST asi dvě stovky členů.

Jak Zdeněk Blinka vysvětlil, někteří provozovatelé restaurací už situaci nezvládali a skončili. „Většinou místo nich nastoupili noví, kteří jsou přesvědčeni, že to budou dělat lépe a hosté si k nim cestu najdou. Není to ale jednoduché. I proto není výjimkou, když má za poslední čtyři roky třeba tři nebo čtyři nájemce," uvedl Zdeněk Blinka.

Meníčka? Strávníků ubylo

V poslední době podle něj ubývá strávníků, kteří chodili do restaurací na meníčka. „Některé firmy stravenky zrušily, jiné třeba snížily příspěvek z osmdesáti na šedesát korun. Lidé, kteří stravenkami za meníčka často platili, pak do restaurací hodí méně a do práce si třeba nosí jídlo z domu," poznamenal šéf UNIHOSTU.

Obdobnou zkušenost má například Zdeněk Kinnert z Hospůdky u Köhlera v centru Ostravy. „Je znát, že lidé v našem městě i našem kraji rozhodně nemají peníze na rozdávání. Snaží se šetřit, a to se samozřejmě projevuje i na tom, že omezují návštěvy restaurací, nebo když už k nám přijdou, pak si svou útratu hlídají. To, jestli host přijde, nebo ne, ale často také záleží třeba na počasí. Když prší nebo je podobný nečas, tak lidé často ze svých kanceláří moc nevycházejí a oběd v restauraci si odepřou," připojil svůj názor Zdeněk Kinnert.

Majitel další ostravské restaurace si posteskl, že úbytek lidí, kteří chodívali v předchozích letech na meníčka, je hodně výrazný.

„V posledních týdnech chodí na polední meníčka opravdu méně lidí. Dokonce se nám stalo, že jsme v době oběda vydali jen patnáct jídel. To je neskutečně málo. Přitom nabízíme výběr ze sedmi menu. Nevím, jestli lidé šetří, dostávají málo stravenek nebo si nosí do práce obědy z domu, každopádně doufáme ve zlepšení. V našem oboru už to tak chodí, že jednou to jde nahoru a pak zase dolů," uvedl provozovatel restaurace, který si přál zůstat v anonymitě.

Radim Dvořáček, provozovatel restaurace Stará kuželna ve Slezské Ostravě, uvedl, že počty hostů byly v prvním měsíci roku 2014 podobné jako v předchozích letech.

„Žádný úbytek nesleduji, na ten leden je to takový standard. Nic výjimečného," dodal provozovatel Staré kuželny.

Blýskání na lepší časy?

Šéf UNIHOSTU ale také doplnil, že v druhé polovině uplynulého roku se začal zvyšovat počet různých firemních večírků, oslav narozenin a podobných akcí. „Pro ty provozovatele, kteří mají dostatečné prostory a mohou zájemcům o takové akce vyhovět, je to dobrá zpráva. Další možností, jak přilákat zákazníky, jsou různé slevy či speciální akce, jako například zvěřinové hody a podobné. Těmi mohou do svých podniků zákazníky nalákat. V našem oboru podnikání člověk musí zkrátka dělat vše pro to, aby hosta do své restaurace či hospody nalákal a pak se o něj postarat tak, aby se vracel zpátky," dodal Zdeněk Blinka.