„U nás funguje hospoda od roku 1933 a chceme, aby to tak bylo i nadále,“ potvrzuje pro Deník Alena Šoupalová, provozovatelka Hospůdky U Bučka. Historie domu na Frýdecko-Místecku je však delší, postavili ho v roce 1857 jako druhou zděnou školu - trojtřídku ve Skalici. Ke školním účelům sloužil do roku 1929 a poté z něho nový majitel Alois Steblo udělal hostinec.

U Strážnice, podle kopce naproti, U Stebla i U Bučka, tak se tomuto podniku říká mezi místními odjakživa. Provozovatelka preferuje poslední název, jenž by se měl také objevit na novém svítícím vývěsním štítu. „Bude z Radegastu, ale co se tady čepovalo před postavením pivovaru v Nošovicích, netušíme. Ví to někdo?“ ptá se.

Z rodinného vyprávění i obecní kroniky jsou známy další osudy hospody. Po Steblovi ji zdědili prarodiče Bučkovi, kterým ji sebrali při „znárodnění“ komunisté. „Fungovala pak pod podnikem Jednota a po devětaosmdesátém roce jsme zažádali o restituci a dostali hospodu zpět. Pracovala v ní babička Libuše i máma a táta Marie a Felix Bučkovi,“ popisuje hospodská.

Za pípou

Za pípou dnes stojí ona, manžel, případně vypomáhají dcera i syn na částečný úvazek. „Určitě to udržujeme z tradice a jako naší srdcovku. Tím, že jsme ve vlastním, máme snadnější situaci,“ líčí provozovatelka. Otevírací dobu má přizpůsobenou zájmu klientely, ale také pracovnímu vytížení rodiny: Pondělí, čtvrtek, pátek od 16 do 21, sobota od 15 do 21, neděle od 15 do 20 hodin. Zavírací den je už léta ve středu, po covidu k němu přidali i úterý.

„Štamgasti trvají na tom, aby se hospůdka měnila co nejméně. Je tady pro ně i karetní stůl, kam chodívají ve čtvrtek na mariáš nebo na taroky. Jen kulečník v sále je mimo provoz, starší hráči vymřeli a ty mladé to nebere,“ vysvětluje Alena Šoupalová.

Hospůdka u Bučka nemá vlastně ve Skalici konkurenci. Její ceny mnohé přespolní příjemně překvapí, desítka Radegast vyjde na třiatřicet, dvanáctka na sedmatřicet, utopenec na padesát a korbačík na osm korun kus. Zajímavá je nabídka lihovin, „malé“ půlky tuzemáku, vodky, rumu či griotky tu nalévají za dvanáct korun.

Velký den bude mít Hospůdka U Bučka v sobotu 5. srpna, kdy oficiálně oslaví devadesátileté působení non-stop. „To otevřeme už ve dvě hodiny odpoledne,“ zve provozovatelka. Na programu je vystoupení hudební skupiny Sauna Band, grilované speciality i jiné občerstvení, večerní ohňostroj a zábava pro děti.

Starších a slavnějších hospod je v okolí ještě víc. Stačí řipomenout Křivého psa ve Frýdku-Místku, kde v letech 1800 a 1805 jedli, pili a nocovali ruští vojevůdci A. V. Suvorov a M. I. Kutuzov. A nebo Obecník v nedalekých Raškovicích, kde výčep fungoval v letech 1880 - 2008, dokud podnik nevyhořel - letos byl obnoven.