Vyhlášeným podnikům v Ostravě začal nejnáročnější týden v roce. Začínají se totiž sjíždět návštěvníci na Colours of Ostrava. „Posílili jsme personální stav, aby hosté co nejméně čekali, a dostatečně jsme se zásobili. V nabídce budou chutná, leč o něco méně náročnější jídla na přípravu a výdej,“ říká spolumajitel HogoFogo Bistra Petr Jonáš, který první pocovidový ročník festivalu vyhlíží s velkým očekáváním. Bistro oproti běžnému provozu otevře tento týden také v sobotu, kdy festival finišuje, a to od 11.30 do 19 hodin. Vědí tam totiž, že dobrá hodnocení z TripAdvisoru či třeba Gastromapy Lukáše Hejlíka přitáhnou mnoho svátečních hostů.