Když v září loňského roku přijela „delegace" z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava do Prahy za Michalem Kavalčíkem s nabídkou, aby se stal tváří její nové kampaně, byl herec a komik známý jako Ruda z Ostravy mile překvapený. Slovo dalo slovo a on souhlasil. Vžil se do role smýšleného docenta Vlákna, který univerzitu vystudoval, teď na ní vyučuje a v životě se mu až neskutečně daří.