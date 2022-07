Odpadová společnost OZO Ostrava, jež centrum provozuje, jejich majitelům nabídla alternativu. Jednoduše řečeno: přineste je k nám, my jim vdechneme druhý život a za symbolickou cenu nabídneme někomu, komu mohou ještě posloužit a udělat radost.

VIDEO: Takto se v Ostravě ničí i kradou sdílená kola, strážníci zasahují

A zájem byl a stále je obrovský. K mání jsou jízdní kola, lyže, keramika, obrazy, sklo, hodiny, skříně, kytary, koloběžky, golfové vybavení, malé i velké gramofonové desky, knihy, zrcadla, hračky, nádobí, akvária a mnoho dalšího. „Chodím tu poměrně často. Sama i s kamarádkou. Moc se mi tu líbí, jsou tu opravdu krásné věci. Prostředí je příjemné, čisté, některé nabízené věci vypadají jako nové. Je vidět, že se tady o ně starají. Prostě úžasné. Vždy tu něco objevím,“ řekla již dříve Deníku Hana Borisová z Ostravy.

Do ostravského reuse centra, které je společně s podobným střediskem ve Vídni jedinečné v celé Evropě, si už našli cestu i zákazníci z Polska a vzdálených míst celé České republiky. Po vzoru Ostravy podobná centra vznikají i v dalších městech a obcích.

Stovky tisíc korun

Jen za první pololetí letošního roku se v centru objevilo bezmála třicet tisíc předmětů. „Tržba v tomto období činila 521 865 korun, které putovaly do veřejné sbírky a budou využity k podpoře projektů výsadby a údržbu veřejné zeleně v Ostravě. Průměrná cena jednoho předmětu zakoupeného v ostravském reuse centru je osmnáct korun a denní návštěvnost se pohybuje kolem 108 příchozích,“ uvedla Karasová.

Nový hit v Ostravě: chutná neapolská pizza i chléb Nikos od saxofonisty Kryštofů

Z loňského výtěžku byla financována řada aktivit. Letos společnost rozdělila 650 tisíc korun na několik „zelených projektů. „Patří k nim například akce čtyř městských obvodů. Část Mariánské Hory a Hulváky díky subvenci zakládá trvalkové a letničkové záhony, Krásné Pole se pustilo do výsadby zeleně před smuteční síní, Moravská Ostrava a Přívoz do sázení cibulovin na tramvajové smyčce u Hlavního nádraží Ostrava a obvod Vítkovice investuje do sadové úpravy prostoru před radnicí,“ dodala Karasová, která zmínila i další projekt podpořený částkou 400 tisíc korun. „Z veřejné sbírky z reuse centra je již dokončená výsadba dřevin v zahradách domovů klientů Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,“ řekla Karasová.

Workshopy, pračky

V centru se pořádají i workshopy, jeden z nich se uskuteční již za několik dní. „Ve středu 27. července se bude od 15 do 18 hodin konat workshop s názvem Levandulování, při němž zájemci využijí odstřižky látek k vytvoření vonných pytlíčků a jiných dekorací z levandule,“ pozvala zájemce Karasová, která zdůraznila, že centrum letos rozšířilo své aktivity. Ty se týkají možnosti pořízení a darování velkých elektrospotřebičů, jde například o pračky, myčky a sušičky, které po repasování mohou posloužit dalším lidem.