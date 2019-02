Bezbariérový vstup, individuální přístup ke každému a profesionální lektoři. Tím se pyšní centrum Mozaika, které chce být dobrým partnerem lidí v těžké situaci na cestě životem. Zejména pro rodiny s malými dětmi, kde se zájemci můžou přátelsky setkávat, vzdělávat a zajímavým způsobem společně trávit volný čas.

„Po případném úspěchu rozšíříme nabídku a kvalitu pomůcek určených dětem. Projekt je zaměřen na nejmenší zákazníky naší Mozaiky. Cílem projektu je úspěšné sociální začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení, stejně jako nezdravým jevům v rodinách,“ řekla Zuzana Rosová, která centrum Mozaika zastupuje. Mozaika organizuje také různé zájmové kroužky pro děti, předporodní přednášky i hodiny cvičení pro dospělé.

Podstatou programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoc místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde organizace působí. Dobročinná akce probíhá do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco. Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují pro daný projekt.

HLASUJTE TAKÉ Letošní ročník je pátý v pořadí. Jako vizitku popularity tohoto programu uveďme, že počet vhozených žetonů jde každoročně do milionů. Celostátně čeká na oceněné projekty více než pět milionů korun.

Více informací najdete na internetových adresách www.itesco.cz/pomahame a http://www.mozaikanj.cz/.