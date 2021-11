Zatímco někteří realizaci nejdelšího visutého mostu na světě pro pěší vítají, druzí ji kritizují a apelují na ochranu přírody. Tak či tak, stavbu nejdelšího visutého mostu na světě před časem úřady povolily a stavbaři nyní dokončují práce na ní. Lávka, která překlene údolí Mlýnského potoka, se návštěvníkům otevře už na jaře.

Místní resort tak možná jako reakci na kritické hlasy slibuje přidanou hodnotu atrakce. Paralelně s výstavbou lávky vznikne i naučná stezka a hra. Tematicky se zaměří na ochranu přírody a historii obce. Turisté si tak prý připomenou také německé obyvatelstvo, které v obci před druhou světovou válkou žilo.

Více jsme o stavbě visuté lávky psali zde:

Na Dolní Moravě staví nejdelší visutý most na světě. Obec z toho nejásá

Visutý most, který je 405 tun těžký a téměř 730 metrů dlouhý, se nachází jen pár metrů od Stezky v oblacích. Zájemci nastoupí na horském hřebenu Slamník v nadmořské výšce 1125 metrů a vystoupí na o deset metrů výše postaveném hřebenu Chlum.

Starší sestra visutého mostu, Stezka v oblacích, je oblíbeným cílem velkého množství turistů. „Stezka je super. Těšíme se na další návštěvu, tentokrát i visutého mostu,“ řekl návštěvník resortu Petr Dvořák.

Turisté však znamenají zátěž nejen pro obec, ale také pro krajinu. Proto na záměr investora zaznívají i kritické hlasy.

Stavba hotelového komplexu na Dolní Moravě je ohrožena. Zasáhlo ministerstvo

„Vzpomínám si na jednání v roce 2013, kdy nám majitel areálu prezentoval všechny své záměry do budoucnosti. Tenkrát jsem mu říkal, že už jen ruské kolo a bude tady úplně všechno. Krásná příroda Králického Sněžníku dostává zabrat,“ posteskl si v internetové diskuzi David Šimek, starosta Svitav a také nový poslanec za KDU-ČSL.

A z visutého mostu není nadšená ani turistka Anna Dobrovská. „Dříve nejkrásnější kout kousek od domu, teď už zábavní park,“ zmínila.

Visutý most, který je 405 tun těžký a téměř 730 metrů dlouhý, se nachází jen pár metrů od Stezky v oblacích. Zájemci nastoupí na horském hřebenu Slamník v nadmořské výšce 1125 metrů a vystoupí na o deset metrů výše postaveném hřebenu Chlum.

Marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal ale v souvislosti s výstavbou visutého mostu představil přidanou hodnotu celého projektu. Po překlenutí údolí se na druhé straně mostu otevře návštěvníkům příležitost poznat okolní přírodu, ale i historii. To je zřejmě jeden z důvodů, proč má být visutá lávka na Dolní Moravě metaforou jakéhosi mostu do minulosti.

„Sky Bridge 721 není jen stavba. Je to most, který v sobě nese myšlenku času,“ zmínil Drápal.

Dodal, že ve spolupráci s Lesy České republiky, obcí a Muzeem československého opevnění vzniká originální naučná stezka s prvky rozšířené reality. Zpracovaná hra s deseti naučnými panely má podle něj otevřít témata jako ochrana přírody a pobyt v ní. Výchozí panel se tak má nacházet před mostem a teprve po překonání mostu, na druhé straně hřebene, najdou návštěvníci její pokračování.

"Je tedy nutné přejít most, metaforicky most času, a teprve pokračovat v naučné stezce," dodal Drápal.

Na Dolní Moravě staví nejdelší visutý most na světě. Obec z toho nejásá

A představen bude i historický příběh konkrétní německé rodiny z Dolní Moravy před druhou světovou válkou. „Obec přispěla především archivními historickými materiály. Hlavní myšlenkou je most, který návštěvníky vrátí do minulosti, do období, kdy na Dolní Moravě žilo německé obyvatelstvo,“ řekl starosta obce Richard Novák.

Nedílnou součást hry tvoří řopík – objekt lehkého opevnění, který se nachází na začátku celého zážitku. Od něho bude stezka pokračovat po dvoukilometrové trase s naučnými panely.

„Naučné panely s úkoly jsou tematicky a časově řazeny tak, aby se po bezmála hodinové nenáročné procházce po značených trasách dostal každý návštěvník zpět do současnosti, k výchozímu bodu u chaty Slaměnka,“ řekl Drápal s tím, že k absolvování hry je nutné mít chytrý telefon a přístup k internetu.

Osm let starý záměr

Plán postavit na Dolní Moravě visutý most je starý minimálně od roku 2013. Právě z toho roku totiž existuje posudek, na základě kterého zastupitelstvo obce schvalovalo změnu v územním plánu. Podle tehdejší dokumentace nemá most pro pěší turisty významně ovlivnit životní prostředí.

Prozatím nejdelší visutý most se nachází v severním Portugalsku. Měří 516 metrů.

„V místě koncového objektu visuté lávky bude lesní porost vykácen,“ píše se v posudku, podle kterého je jediným, zvláště ohroženým živočišným druhem, který by mohl být významně ovlivněn odlesněním plochy, jeřábek lesní. „Jeho přítomnost v dotčeném území se však nepodařilo při terénních šetřeních v roce 2013 prokázat a jeho výskyt zde není udáván ani z minulých let,“ uvedli pracovníci společnosti Empla AG, která posudek zpracovávala.

Záměr vystavět visutý most schvalovalo tehdejší zastupitelstvo současně se Stezkou v oblacích.

Rozhledna na polské straně

Klidná výstavba oproti tomu rozhodně neprobíhá na polské straně Králického Sněžníku, kde se už nyní tyčí rozhledna.

Více o rozhledně jsme psali zde:

Na Králickém Sněžníku začala stavba rozhledny

Ministerstvo životního prostředí už během léta požádalo Evropskou komisi, aby přezkoumala výstavbu sporné rozhledny na polské straně vrcholu Králického Sněžníku. Ekologické organizace opakovaně upozorňovaly, že při stavbě se porušují stanovené podmínky ochrany přírody.