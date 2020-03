„Účinnost jsme si ověřili v sobotu ve FNO, bohužel ta chybovost byla poměrně velká. V této chvíli čekáme na výsledky dalšího testování v rámci celé České republiky a zvažujeme, že je zařadíme až na konci té karantény u lidí, kteří jenom byli v karanténě, nebyli nikdy pozitivně testováni, protože nám to pracuje s protilátkami," vysvětlila na tiskové konferenci Svrčinová.

Testy podle jejich slov vykazovaly falešně pozitivní i negativní výsledky. „Testovali jsme lidi, kteří vyhledali odběrové místo. Byli jsme tak prozíraví, že okamžitě se odebíraly i vzorky na klasické vyšetření a to nám právě prokázalo tu chybovost testů," oznámila Svrčinová.

Hejtman Ivo Vondrák připomněl, že kraj počítal spíše s využitím testů u lidí v karanténě. „Podezření jsme měli od samého počátku a myslím si, že se potvrzuje, že to rozhodnutí bylo správné. Pak přišlo rozhodnutí to použít jako rozdělovací test a ukázalo se, že to nelze," řekl Vondrák.

Kraj se tak musí nadále spoléhat na testování v laboratořích, které zvládne zhruba 900 vzorků denně. „V této chvíli je to dostačující a testování je plynulé,“ uvedla Svrčinová. Podle hejtmana Ivo Vondráka kraj ale nyní potřebuje rovněž testovací sady, které jsou žádaným zbožím, a je jich nedostatek.





