Brány saunového světa se zavřely před více než sedmdesáti dny. Kdo by čekal, že se v pondělí přihrnou davy lidí, byl na omylu. Žádné fronty, vše naprosto v klidu.

První zákazníci vstoupili úderem deváté hodiny dopolední. Dostali instrukce ohledně nošení roušek a snížené kapacity saun, nechyběla ani hygienická doporučení a upozornění. Kolem půl desáté se uvnitř nacházelo pět lidí, postupně přicházeli další.

V pravé poledne jich bylo kolem dvaceti. Převažovali nemluvní saunoví solitéři, kteří si pocení evidentně užívali. Většina z nich napoprvé překročila doporučovanou patnáctiminutovou dobu. Rekordmanem se stal muž středního věku, který ve finské sauně zůstal bezmála tři čtvrtě hodiny. „Žádný problém. Další sauny už budou ale samozřejmě kratší,“ reagoval stručně na dotaz ohledně své výdrže

SAUNOVÁ ETIKETA

Lidé dle doporučení nosili v areálu roušky, které nejsou povinné pouze ve sprchách, při konzumaci jídla a nápojů a v samotných saunách. Zde ale nastala zajímavá situace, která by zřejmě chtěla konzultaci experta na saunovou etiketu.

Převažovali lidé, kteří si roušku odložili před vstupem do sauny. Existovala však i menšina, jež do sauny vešla s rouškou na ústech. A zde nastaly dvě situace. Někteří si nejprve sundali roušku, pak prostěradlo omotané kolem pasu. Další však zvolili obrácený postup. V první fázi odložili prostěradlo, na které si sedli. Až poté přišla na řadu rouška.

Samotná kapacita saun byla dle hygienických nařízení snížena. V největší z nich, kde se běžně vejdou desítky lidí, může být nyní najednou maximálně osmnáct osob. Sauny jsou vyhřáty na minimálně sedmdesát stupňů. Nefunguje parní sauna, zrušeny jsou ceremoniály, v provozu není ledová studna.

Co se týká nošení roušek, zde je nutné konstatovat, že nejde o nic příjemného. Zejména při relaxování bezprostředně po návštěvě sauny. To už je možná lepší jít bez roušky do solné sauny, kde je dýchání podstatně příjemnější.

CO DÁL?

Co bude v následujících dnech, není jasné. Dá se však předpokládat, že zájem vzroste, vyloučit nelze ani to, že v některých hodinách bude kapacita naplněna. Zjistit to lze pouze telefonicky, na webových stránkách údaj o aktuální návštěvnosti chybí.

Na dotaz, ve které dny a hodiny se dá očekávat největší „náprask“, nikdo na recepci nedokázal odpovědět. „To se opravdu nedá odhadnout. S něčím takovým jsme se ještě nesetkali. Všechny naše pobočky otevřely až v pondělí, takže nemáme ani odkud čerpat zkušenosti. Počítáme, že za dva až tři dny se bude dát něco vysledovat,“ odpověděla recepční.

Zákazníci saunového světa zatím sondují situaci. „Hodně volají. Ptají se, kolik je uvnitř lidí, chtějí vědět, zda je ještě volná kapacita,“ řekla odpoledne recepční.