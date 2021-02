Za víceméně ztracenou považuje letošní zimní sezonu provozovatel areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský. Míní, že si ministr řadu věcí neuvědomuje.

„My neděláme dvanáct měsíců v roce, ale tři, devadesát nebo sto dní. Pokud jsme v tuto chvíli ztratili čtyřicet, je to téměř polovina. Navíc toho nejlepšího. Vánoční svátky, leden, kdy podmínky bývají dobré. Do poloviny února lyžovat stoprocentně nebudeme. Samozřejmě každý týden, kdy budeme moci lyžovat, je pro nás důležitý. Ale sezonu to určitě nezachrání,“ řekl.

A vládní kompenzace? Jedním slovem tragédie. Ty zatím odsouhlasené areálu pokryjí jen asi patnáct procent nákladů. Stát navíc vlekaře udržoval ve falešné naději, že budou moci provoz rozjet. Areály tak zasněžovaly, což znamenalo další náklady.

„Neřekli nám, nezasněžujte, děláte zbytečnou práci. Kdyby to někdo řekl, věděl bych, že zasněžuji na vlastní riziko. My jsme se napříč areály domluvili, že zasněžovat budeme, protože nemůžeme spoléhat na to, že zima bude dobrá. Je to velký problém a nevím, jaké to bude mít pro areály dopady,“ řekl.

Vláda na podporu odvětví postižených koronavirovými restrikcemi vypsala kompenzační programy. Martin Dubský však upozornil na zásadní problém.

Vytloukámek klín klínem

„Vláda to staví tak, že nám chce pomoct, ale v podstatě nám nabízí úvěr na úvěr. Drtivá většina skiareálů má úvěry. Vytloukáme klín klínem. A to si nemyslím, že je pomoc. Budeme muset tak jako tak tuto pomoc vyřešit a pak asi půjdeme žádat kompenzace právní cestou. Není možné nás takto hodit přes palubu, alespoň my takto současnou situaci vnímáme, dodal Martin Dubský.

Za velmi pravděpodobně z ekonomického pohledu ztracenou považuje zimní sezonu ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Vniveč pro vlekaře i hoteliéry zřejmě vyjdou i jarní prázdniny.

„Provozovatelé areálu by dokázali zajistit rozumný a bezpečný epidemiologický stav, aby se lidé na horách mohli pohybovat. Teď lidé na horách jsou, jejich pohyb se kříží, je to nekontrolované, i z epidemiologického pohledu je současný stav špatně,“ řekl.

Zrušení provozu lanovek? Nelogické

Od víkendu nesmí být v provozu lanovky ani pro pěší. V regionu Jeseníků se to týká drah v Koutech, na Ramzové a na Dolní Moravě. Tomáš Rak považuje zrušení provozu lanovek za zcela nelogické.

„To vůbec nechápeme a odsuzujeme. Lanovky alespoň umožňovaly, aby se lidé mohli vyvézt do horních partií a po horách se rozptýlili a tím se méně potkávali. Nyní lidé na hory stejně pojedou, budou se tlačit na menším prostoru v nižších partiích, budou se potkávat tam, kde dojedou autem nebo pěšky,“ popsal Tomáš Rak.

Na cestovním ruchu je zcela nebo alespoň částečně závislá řada obyvatel Jeseníků. Starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík u lidí ve svém okolí vnímá zklamání.

Lidé jsou frustrování, nikam nemůžou

„Připadá nám, že řešení, která přijímá vláda, nejsou koncepční. Je po delší době pěkná zima, tady v Lipové majitel vleku zasněžuje, udržuje svah, a teď mu vláda řekne, že nesmí provozovat. Myslím, že je to hrozná škoda, na svazích by se lidé určitě nenakazili,“ řekl.

„V prioritách, které má vláda podle PSA, se už nikdo nevyzná, vláda si je ohýbá, jak potřebuje. Myslím, že kritérium tří tisíc lidí v nemocnicích bude naplněno někdy v dubnu. Dřív asi ne. Do té doby budeme uzamčeni. Lidé jsou frustrovaní. Nikam nemůžou, všechno je zavřené. Vidím i na spolupracovnících, že jsou hodně unaveni,“ popsal starosta Lipové.

Podle Tomáše Raka se bude řada podnikatelů v turismu náhrad domáhat, možná dojde i na soudní žaloby.

„A hlavně jsme věřili, že se vakcinace dokáže udělat do jara, léta. Ale vypadá to, že do konce roku je vymalováno. Očkování poběží celý rok a cestovní ruch bude postižen v celoročním pohledu,“ uzavřel Tomáš Rak.