Mezinárodní den lékařů si v rámci skupiny AGEL zaměstnanci připomněli 1. října. Svátek se slaví od roku 1984. „Povolání lékaře je náročné a obdivuhodné zároveň. Právě dovednosti a znalosti lékařů často pomáhají zachraňovat lidské životy. Také proto si lékaři bezesporu svůj den zaslouží. A lékařům, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních naší skupiny, bych chtěla za jejich profesní umění, každodenní nasazení při poskytování špičkové péči a také jejich empatii k pacientům moc poděkovat,“ uvedla Miroslava Sumková, členka představenstva společnosti AGEL a.s. zodpovídající za personální oblast.

Právě proto, že v posledních měsících jsou to právě lékaři i zdravotní sestry, kteří se dostávají ještě více do povědomí laické veřejnosti, a to v souvislosti s pandemií koronaviru, zaslouží si tito pracovníci uznání a poděkování.

„Jsme velmi rádi, že díky obrovskému nasazení našich lékařů se dostává potřebné péče všem pacientům. Naši lékaři, jako vždy v podobně náročných situacích, dokazují, že se právě k těmto výzvám umějí postavit čelem,“ vyzdvihla Sumková.

Dodala, že skupina AGEL je vyhledávaným zaměstnavatelem, který nabízí lékařům odborný růst a prostředí pro kvalitní a odbornou profesionální péči. Zdravotnická zařízení skupiny AGEL disponují akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků.