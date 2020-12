Pivovar Ostravar se na možný „restart“ průběžně připravoval. Vzhledem k tomu, že příprava piva trvá týdny, nemůže pivovar reagovat na situaci ze dne na den. „Věřili jsme, že se situace v prosinci zlepší. Díky naší prozíravosti teď máme navařeno a ve sklepích leží dostatek piva pro všechny naše zákazníky,” říká Řehůřek. K expedici je podle něj připravená zejména vylepšená Ostravar dvanáctka a Mustang. Tedy dvě značky, o které je na Ostravsku tradičně největší zájem.

Ostravar po rozvolnění bude do hospod na Ostravsku distribuovat 175 tisíc půllitrů piva. Kromě zavážky piva pomáhá Ostravar v těchto dnech hospodským i s přípravou výčepních zařízení. „Sanitace pivního potrubí a výčepů je při znovuotevření zcela klíčová,” vysvětluje obchodní sládek ostravského pivovaru Vojtěch Slivoň. „V trubkách je potřeba po odstávce odstranit všechny nežádoucí mikroorganismy a nánosy pivního kamene, aby byly zase čisté a stoprocentně připravené plnit svou funkci. Teprve pak mohou hosté dostat na stůl čerstvě natočené a kvalitně ošetřené pivo.”

Sanitaci výčepních zařízení i výměnu prošlého piva za čerstvě uvařené provede Ostravar stejně jako na jaře na své náklady. ,,Do podpory hospod jsme letos investovali miliony korun. Hospoda je důležitou součástí české pivní kultury a my jsme se snažili udělat maximum proto, aby jich co nejvíce přestálo náročné období a po otevření mohlo znovu konzumentům nabídnout skvěle ošetřené pivo,” říká Jan Řehůřek.

Během karantény vznikl pod záštitou Českého svazu pivovarů a sladoven ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR projekt Bezpečná restaurace, do kterého se zapojil i pivovar Ostravar Jedná se o dodržování šesti základních pravidel pro bezpečnou návštěvu hospod, a to nejen ze strany obsluhy, ale i hostů,

„Víme, že se lidé v současné situaci mohou návštěvy hospody obávat. Pokud ovšem provozovny dodržují výše zmíněná pravidla, která jsme s nimi sdíleli, ke zvýšeným obavám není důvod. Do hospod s kolegy vyrazíme také a využijeme předvánoční čas k tomu, abychom lidem osobně popřáli Šťastné Ostravarské,” dodává Vojtěch Slivoň.