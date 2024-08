„Vůz s kamerovým systémem s dosahem až 500 metrů lze použít v profilech potrubí od DN 150 do DN 1200. Používá se pro monitorování kanalizačních stok a přípojek. Výsledky kamerové prohlídky v podobě videa, fotografií, protokolu a zaznamenaných nálezů uložených v databázi lze uložit na CD, DVD či flash disc. Podrobný protokol prohlídky je doplněn barevnými snímky, grafem podélného sklonu potrubí a popisem zjištěného stavu,“ popisuje Martin Kubina z Útvaru kanalizací SmVaK Ostrava.

