Zdroj: Radegast.cz

Deset vylosovaných výherců obdrží vstupenku na prohlídku pivovaru Radegast v Nošovicích.

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a zaslat ji do neděle 28. června 2020 do půlnoci na e-mailovou adresu web.msdenik@denik.cz, a to se svým jménem a telefonním číslem. Do předmětu nezapomeňte uvést heslo RADEGAST.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Jaké výročí v letošním roce slaví Radegast?

Z došlých odpovědí vylosujeme 10 šťastných výherců, kteří od nás obdrží vstupenku na prohlídku pivovaru Radegast v Nošovicích.

Hořké prohlídky pivovaru Radegast budou opět spuštěny od 1. července.

Život je hořký. Bohudík.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

*Soutěž podléhá všeobecným pravidlům soutěží pořádaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., která najdete zde.