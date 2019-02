Spolek S.T.O.P. plánuje, že v obnovené zahradě bude vzdělávat děti

Rekonstrukce zahrady za účelem vzdělávání sociálně znevýhodněných. To je cíl ostravského sdružení S.T.O.P. věnujícího se ohroženým jedincům – tedy pokud by jejich myšlenka zvítězila v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Zahrada radosti Představou organizace jsou vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, národnost a zdravotní stav. „Společným jmenovatelem našich dětí je, že pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Často žijí ve vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách. Zahrada, kterou chceme upravit, by dopoledne sloužila dětem z předškolního klubu a odpoledne žákům blízké základní, resp. střední školy. Prvotně chceme obnovit zahradu, kde je zapotřebí upravit zejména travnaté plochy. Následovala by tvorba zázemí. Je nutné ne-jen opravit a vybavit učebnu, ale také vytvořit oddychovou zónu,“ uvádí ředitelka sdružení Ivona Šťovíčková. Děti z předškolního klubu by tímto řešením získaly bezpečné a příjemné místo pro hry, zatímco starší děti by využívaly venkovní učebnu a dostatek místa pro táboření, pěstitelství a oddych. Cílem programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoc ne-ziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění projektů s pozitivním vlivem na život v místě, kde působí. Sdružení S.T.O.P. existuje od roku 2001. Dříve se kromě jiného podílelo na vybudování skladu potravinové pomoci a zapojilo se také do programu Kmotr. Ten je určen dětem ve věku 7–18 let a funguje na principu individuálního přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dospělým dobrovolníkem. Žeton s velkou mocí Zákazníci prodejen Tesco dostávají v těchto dnech za nákupy speciální žeton, jehož vhozením do urny mohou až do 17. února podpořit vybraný projekt. Celostátní hodnota podpory je více než pět milionů korun. Více informací najdete na internetových adresách www.itesco.cz/pomahame a www.sdruzeni-stop.cz.

