Jeho sociální centrum na Dole Jeremenko ve Vítkovicích v úterý také zaznamenalo už 150. žádost o tuto dávku. Přišel zde bývalý důlní zámečník z karvinské šachty ČSA. Svou situaci komentovat nechtěl, omezil se jen na informaci, že má dvaačtyřicet a u těžařů pracoval čtyřiadvacet let. Pravděpodobně hned od vyučení a jinou profesi nezastával.

„Takovýto člověk má nárok měsíčně až na osm tisíc korun po dobu šestatřiceti měsíců," upřesnila Dana Nováková, vedoucí sociálního centra DIAMO. To posuzuje nároky na příspěvek od června, kdy si podali žádost tři lidé. V červenci jich dorazilo dvaadvacet a v srpnu dalších šestadvacet.

„V prvních dnech září jsme jich zde však měli za směnu až dvacet. Začali totiž chodit ti, jimž skončila dvouměsíční výpovědní doba. S tím jsme také počítali a posílili referentky o další pracovnici," líčila Nováková s tím, že drtivá většina žadatelů dříve fárala do dolů na Karvinsku.

„S jedním člověkem strávíme – když jde všechno dobře – nejméně půl hodiny. Aby splnili všechny náležitosti dané vládním nařízením, potřebují několik dokladů," řekla Nováková. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podle ní schválilo již 124 příspěvků. Dalších dvacet čeká na vyřízení.

„Pět nesplnilo podmínky. Jeden z těchto žadatelů například odešel ze šachty na vlastní žádost. Neskončil tudíž pracovní poměr kvůli restrukturalizaci. A právě to je při posouzení nároku klíčové," řekla vedoucí sociálního centra. To je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 6 do 14 hodin.

„Zatím u nás vyloženě fronty nestály, ale jsme na ně připraveny. Ty šachty jednou skutečně propouštět začnou. A nemusí to potom být dvě desítky, nýbrž klidně dvě stovky nových klientů denně," shodly se referentky na Jeremenku, udivující se i malému počtu žadatelů z Dolu Paskov.