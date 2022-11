Nejdražší a nejlevnější pivo Radegast ve Frýdku-Místku? Rozdíl 15 korun

Tajným tipem je podle ní Krčma Středověk, která měla tyto speciality v loňském roce vyhlášené jako nejchutnější. Letos je nabízí od čtvrtka 9. do soboty 19. listopadu.

Svatomartiské hody již mají v Restauraci a penzionu U Křivého psa, a to od pondělí 6. listopadu do vyprodání zásob. Restaurace Mámy je avizuje od pátku 11. do neděle 13., restaurace U Kurtů do čtvrtka 17 a Kozlovna Na Špici až do neděle 20. listopadu. „Probíhají také v Řízkárně Veranda, Restauraci a pivnici Jadran, Hospůdce U Toma, Penzionu Hrad až do neděle 13. listopadu,“ popisuje Talavašková.

Familypark na Olešné servíruje Svatomartinské menu dokonce od závěru října, v nabídce ho má do neděle 27. listopadu.