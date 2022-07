Historie Dolu Frenštát sahá do 70. let 20. století, kdy se dělaly průzkumy a rozhodlo se, že se tady bude těžit uhlí. V roce 1981 započala výstavba závodu pod Kozincem, který měl být jen pobočným závodem. V roce 1988 se stanovil dobývací prostor, který byl rozlohou 64 kilometrů čtverečních největším v celé republice.

Po sametové revoluci vykopali těžaři dvě jámy do hloubky 1000 metrů. Těžní věže byly jen dočasnými stavbami. V momentě, kdy měly být odstraněny, se Trojanovice začaly soudit s těžební společností OKD. Ta je totiž odmítala zbourat.

Už se nepropadnou? Stavbaři na Frenštátsku se nově nemusí ohlížet na bývalé doly

„Dnes jsme se dostali do pozice, kdy nemusíme jen řvát, že nechceme těžit, ale měli bychom zároveň říct, co bychom rádi udělali s celým areálem do budoucna. Chceme jej využít pro budoucí generace. Chceme založit občanskou společnost, která bude zodpovědná sama za sebe. To je jeden ze střípků, který tady potřebujeme. Lidem totiž chybí sebevědomí. Když jsme se soudili s OKD, moc šancí tomu nedávali. Byli povětšinou toho názoru, že těžaři si stejně nakonec prosadí svou. Vytrvali jsme a dneska můžeme sami rozhodnout, jak s tímto územím naložíme,“ uvedl Jiří Novotný, starosta Trojanovic, podle kterého místním postupně narůstá sebevědomí díky tomu, jak začala obec měnit a kultivovat prostředí, ve kterém tady lidé žijí. „Lidé mají silný vztah k tomuto prostředí a komunitní život je čím dál důležitější,“ doplnil starosta.

Magnet i pro turisty

Vše na téma Útlum těžby

v Beskydech najdete zde.

Nyní stojí Trojanovice před obrovskou výzvou. Areál Dolu Frenštát by se měl v budoucnu přeměnit na živé místo, které propojí oblast bydlení se službami, vzděláváním, inovacemi i volným časem.

„Chceme vytvořit náměstíčko, náves s obchodem, kavárnou, restaurací a dalšími službami. Počítáme i se základnami pro firmy. Chceme využít architekturu a urbanismus, abychom propojili všechny funkce, které chceme mít soustředěné na jednom místě. Bydlení, průmysl 4.0, volnočasové aktivity a vzdělávání. Chceme ukázat, jak je možné to propojovat,“ popsal Novotný s tím, že obec nakopla Danuše Nerudová.

„Máme podepsána memoranda se čtyřmi univerzitami a koncept neustále rozvíjíme. Můžeme získat prostředky z Fondu spravedlivé transformace, což je speciální fond pro regiony strukturálně postižené těžbou,“ upozornil starosta Trojanovic.

Na šachtu ve Frenštátě vozí z Paskova hlušinu na zásyp. Důl končí

Pro celou Českou republiku je připraveno 40 miliard korun, jedná se o Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

"Pro Moravskoslezský kraj je vyčleněno 19 miliard a my máme ambici nějaké prostředky získat. Bez dotační pomoci to nepůjde," dodal Novotný.

Spolupráce s Ostravskou univerzitou

V obci už mají i konkrétní představu, co přesně by v areálu mohlo být. „S Ostravskou univerzitou jsme domluvení, že tam bude mít experimentální terénní pracoviště pro 200 až 250 studentů. S Moravskoslezským krajem řešíme, že by v rámci decentralizace inovačních center vzniklo inovační centrum pro jižní část kraje. Sloužilo by startupům i jako akcelerátor pro stávající firmy. Ty často potřebují odborníka, který rozebere firmu a začne ji optimalizovat na novou dobu,“ nastínil Novotný.

První uhlí z Dolu Frenštát se slavilo v kolibě na Pinduli, vzpomíná pamětník

A mohla by se sem, podle slov Novotného, přesunout také Správa CHKO Beskydy, která momentálně sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. I ona totiž spolupracuje s Ostravskou univerzitou a do nově se rodícího místa by tedy zapadla.

„Obrovský benefit je v tom, že máme území, které si zaslouží ochranu. Chceme, aby toto místo bylo jedním ze tří pilířů cestovního ruchu. Nachází se totiž mezi Velkým Javorníkem a Horečkami na jedné straně a Pustevnami a Radhoštěm na straně druhé. Lidé, kteří tady jezdí, by tak mohli navštěvovat další velice zajímavé místo. Usilujeme rovněž o to, aby všechny vesnice disponovaly moderními stavbami a byly propojené cyklostezkami. Nechceme mít gigový internet a kolem pravěk,“ vysvětlil Novotný.

Další plány Trojanovic

Obec Trojanovice nyní musí převzít od státu celý areál Dolu Frenštát. „Máme za sebou obrovský kus práce. K celé záležitosti přistupujeme metodicky, snažíme se být otevření. Nechceme budovat nějaký Vesec. Ať lidé vědí, co se děje, byť je s tím mnohem více práce. Společnost CZECH Invest udělala průzkum podnikatelského prostředí, do konce srpna chceme mít hotovou studii proveditelnosti. Začínáme zpracovávat také zadávací dokumentaci,“ přiblížil Novotný.

Důl Frenštát? Obec v Beskydech chce areál oživit a cyklostezkou spojit s okolím

Prostředky z Fondu spravedlivé transformace pak musí být vyčerpané do konce roku 2027. „Do té doby ještě musí Diamo zasanovat území a předat nám ho. My už mezitím musíme projektovat. Řešíme smlouvu o smlouvě budoucí, věřím, že bude doladěná co nejdříve a pak můžeme zahájit projekci. Do poloviny roku 2025 chceme mít hotové stavební povolení. V letech 2025 až 2027 pak musíme prostavět peníze z Fondu spravedlivé transformace,“ řekl Novotný.

Nyní obec řeší, kolik prostoru vyčlení pro určitý segment. „Počítáme s prostory pro podnikání, služby, občas s nějakým bytem. Ovšem bytovou otázkou se začneme zabývat až za pět let. Rozhodně nechceme stavět bytové domy, které by někdo skoupil jako výhodnou investici. Nastěhovali by se tady lidé, kteří nemají žádný vztah ke zdejšímu prostředí. A to nikdo z nás nechce,“ zdůraznil starosta Trojanovic.

Vzniklo expertní fórum k využití areálu Dolu Frenštát

„V budoucnu se chceme zabývat participativním, družstevním bydlením. Hodláme území připravit na potencionální, ale pomalý rozvoj. Potřebujeme přirozený, pozvolný vývoj, ať se oblast přirozeně vyvíjí s místní komunitou. Pozemky rozhodně nechceme rozprodávat,“ ubezpečil Novotný.