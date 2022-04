Zatím by těžba v dole ČSM tak, jak byla v roce 2020 naplánovaná, měla skončit ve druhém čtvrtletí příštího roku. Dnes (11. dubna) to přímo v areálu Dolu ČSM řekl Roman Binder, náměstek ministra financí, který se kvůli této záležitosti sešel s členy představenstva, dozorčí rady OKD i zástupci odborů.

„Stojíme před otázkou zajištění energetické bezpečnosti, který je velmi důležitá. Proto jsme požádali orgány společnosti OKD, aby zmapovaly, zda to pokračování je vůbec možné a poté se touto otázkou budeme dále zabývat,“ řekl Binder.

Analýza podmínek a zda vůbec je možná další těžba, má upozornit na všechny okolnosti i možná rizika. „Klíčových proměnných je hned několik. Ať už jde o další průběh ruské agrese na Ukrajině, cenu uhlí jako takového, všechna případná klíčová povolení, a také samozřejmě dostatek personálních kapacit s patřičným vzděláním a zkušeností,“ vysvětlil předseda představenstva OKD Roman Sikora.

Likvidační práce pokračují

Ohledně dotazu, zda by se případné obnovení těžby týkalo i loni uzavřených dolů ČSA a Darkov, případně také dolu Frenštát, odkázal na společnosti Diamo, která má útlum na starost.

„My se zabýváme otázkou, jak bude vypadat budoucnost dolu ČSM. Odpovědi na všechny další otázky by nám měla dát zmíněná analýza,“ dodal předseda představenstva OKD.

Mluvčí společnosti Diamo Jan Dronská potvrdila, že na loni uzavřených dolech ČSA a Darkov pokračují práce na likvidaci. „Jsme zhruba v polovině. Jámy zatím zasypány nejsou,“ řekla.

Stejná situace je podle ní i s Dolem Frenštát, kde likvidace pokračuje. „Žádné nové instrukce ze strany státu, tedy ministerstva průmyslu a obchodu momentálně nemáme,“ dodala Dronská.

Doly ČSA a Darkov na Karvinsku - historie:

Šéf Prisko: Další těžba možná není

Deník před několika dny na téma možnosti případného prodloužení těžby v Dole ČSM mluvil s Marianem Kláskem, předsedou představenstva společnosti Prisko, která je majitelem důlní společnosti OKD. Podle něj je další prodloužení těžby uhlí technicky i legislativně problematické.

„Příprava na těžbu uhlí z jednotlivých porubů trvá až několik let a znamená nemalé investice. Protože dle strategie OKD těžba uhlí končí, nebyla zahájena příprava dalších porubů k těžbě v roce 2023 a později. Další těžba by tak mohla být realizována pouze za předpokladu, že by se jednalo o strategické rozhodnutí státu a byly by garantovány podmínky pro její umožnění. V této chvíli to možné není,“ napsal redakci v tiskovém prohlášení Marian Klásek. Podle něj je případná další těžba technicky náročnější a dražší.

Nový předseda představenstva OKD Roman Sikora také řekl, že v případě možného dalšího prodloužení těžby by OKD muselo s přípravami začít nejpozději letos v červenci. Prodloužení těžby do druhé poloviny příštího roku podle něj znamená prodloužení pracovní činností a dodavatelských smluv pro stávající kolektivy příprav a rubání. Žádné nové kolektivy v tuto chvíli OKD vytvářet nebude.

OKD zatím jede naplno

Doly ČSM momentálně těží naplno tři poruby, postupně během letošního roku jich bude v provozu až pět. „V roce 2023 plánujeme celkem čtyři poruby,“ prozradil Roman Sikora.

Konec těžby uhlí v Ostravě:

Energetické uhlí má společnost prodáno na celý rok 2022, u koksovatelného jsou smlouvy o prodeji uzavřeny pro první polovinu letošního roku.

Nové vedení OKD

Vedení společnosti OKD od počátku dubna funguje v obměněném složení. Na post předsedy představenstva a obchodního ředitele nastoupil Roma Sikora, který dosud řídil uhelný důl v Polsku.

Členem představenstva zůstává výkonný ředitel OKD Radim Tabášek a ředitel pro správu Jan Solich. Nové složení má dozorčí rada, v níž zasedli viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Třetího člena dozorčí rady si zvolí sami zaměstnanci těžební firmy.