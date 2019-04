/ROZHOVOR/ Jedna z největších společností v Ostravě oznámila v těchto dnech některým svým zaměstnancům nepříjemnou zprávu. Bude propouštět.

Co se děje ve společnosti, kde pracuje přes dva tisíce lidí a je u nás špičkou v oblasti IT služeb? Na to se Deník ptal generálního ředitele Tieto Czech Petra Lukasíka (na snímku).